Hubo un tiempo en que después de comer eran miles los espectadores que ponían Telecinco para disfrutar de una de las telenovelas más famosas del país, ‘Yo soy Bea’, con la actriz Ruth Núñez dando vida a la protagonista que pasaba de ser una oficinista muy profesional con poco atractivo físico a una mujer de lo más interesante por dentro y por fuera.

La carrera de la actriz empezó con otros papeles, pero fue en ‘Yo soy Bea’ cuando despuntó. Cuando terminó la serie en 2008, continuó su carrea como actriz, centrándose en el teatro, su verdadera pasión. Hoy en día sigue subida sobre los escenarios de toda España, con comedias de humor negro, género en el que se ha especializado en los últimos años. No le faltan tampoco papeles, en cortos y series.

La actriz también encontró el amor en la serie, con Alejandro Tous, con quien compartió escenas en la famosa ficción, mantuvo una relación de varios años, llegándose incluso a casar con él. La pareja confirmaba su ruptura definitiva en 2020, no obstante, ambos mantienen una buena relación. Desde entonces, no lo se le ha relacionado con nadie sentimentalmente. Amante de la naturaleza, colabora activamente con varias fundaciones.

Comedia negra sobre los escenarios

La actriz cuenta con una larga carrera profesional sobre los escenarios de los teatros y ante las cámaras de la pequeña pantalla. Aunque su carrera empezó a despuntar en la famosa serie de Telecinco, antes ya había trabajado en series como ‘Periodistas’, ‘Hospital Central’ o ‘Compañeros’. Cuando se terminó de rodar ‘Yo soy Bea’, la actriz optó, por volver a los orígenes, el teatro, donde todavía hoy, podemos disfrutar de sus fabulosas dotes interpretativas.

Lleva años subida sobre los escenarios de toda España, con obras de humor negro. Con "La extinción de los dinosaurios" estará hasta fin de año en el Teatro Lara. “una comedia negra, un retrato del mundo en crisis en el que nos movemos en la actualidad; deshumanizado, corrupto y cruel, donde las buenas personas, trabajadoras y con valores, parecen abocadas, como los dinosaurios, a la extinción, porque al fin y al cabo ¿por qué se extinguieron los dinosaurios?”, aseguran desde la web del teatro.

También tiene hueco en su agenda para seguir formándose, iniciarse en las artes escénicas circenses y para hacer cortos junto a amigos y directores. Ruth Núñez está plenamente centrada en su carrera profesional.

Solidaria y amante de la naturaleza

La artista lanzó su carrera profesional al estrellato con le serie ‘Yo Soy Bea’, en la que también encontró el amor junto Alejandro Tous, un actor con el que además de escenas de amor y desamor en la serie estuvo diez años y llegó darse el ‘sí, quiero’. La pareja se casaba en una boda íntima en Colombia. En 2018 comenzaban los rumores de ruptura, algo que confirmaban en 2020. No obstante, la pareja tiene una excelente relación, muestra de ello, este rencuentro de la serie que marcó su vida. “Lo más bonito es que no somos recuerdos, si no presente renovado”, aseguraba la actriz en la foto.

Desde entonces ni rastro de ninguna relación sentimental en las redes sociales, donde sí podemos destacar que le gusta la naturaleza y los viajes, algo que se puede compaginar a la perfección.

Cada día pone su granito de arena por proteger el medioambiente, además es colaboradora activa en fundaciones y ONG´s para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades intelectuales.

El grado de implicación de la actriz con la causa social la ha convertido en un altavoz social para muchos.