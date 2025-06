Natalia Sette 09 JUN 2025 - 13:34h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' habla con Fani sobre la espera de su segundo bebé

La Rebe se hace el test de embarazo junto a Susi Jiménez, Graciela y Marisol: su reacción al positivo

En plena celebración del cumpleaños de Fani Carbajo, una de las asistentes más especiales ha sido La Rebe, quien recientemente ha anunciado que está esperando su segundo hijo . La que es protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no ha dudado en compartir con su amiga uno de los momentos más emocionantes de su vida y se sincera sobre su futura maternidad. Ambas influencers comparten un cómplice momento juntas.

Fani, que también es madre, no ha podido evitar interesarse por cómo está viviendo La Rebe esta nueva etapa. Aunque ya es madre de un niño, este embarazo está siendo muy diferente . “Madre mía la que me espera”, confiesa entre risas. La Rebe también ha contado que, aunque ya ha comenzado a experimentar síntomas, todavía no quiere compartir el sexo del bebé. “No me quiere decir lo que es, es una sorpresa”, exclama Fani deseando saber qué será el segundo hijo de la hermana mayor de Los Jiménez.

La conversación entre ambas gira en torno a las ventajas y desventajas que tiene tener un niño o una niña. Fani, que tiene a Victoria, la advierte de todo el dinero que va a gastar si resulta que su segundo bebé es una niña. La influencer ha compartido la reacción de su familia al enterarse del embarazo, asegurando que ha sido una noticia muy celebrada. Sin embargo, admite que no está siendo un camino del todo fácil. Aun así, lo vive con emoción y con la fuerza que le da la experiencia de haber sido madre primeriza.

Fani Carbajo hace sus apuestas sobre lo que será el bebé de La Rebe

Fani no ha podido resistirse a jugar a las adivinanzas y hacer su particular apuesta sobre el sexo del futuro bebé. “Yo creo que puede ser una niña”, ha dicho convencida. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que tiene muy buen ojo con las predicciones. “Con Sandra Férriz no me confundí”, comenta entre risas.

El cumpleaños de Fani Carbajo ha estado cargado de buenos momentos. La Rebe le ha prometido a la influencer compartir más detalles muy pronto y mantener informados a sus seguidores de cada paso de este bonito proceso. Por otro lado, en un momento más tenso que emocionante de su celebración, Fani, junto a las protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 8’, se enteran de toda la verdad sobre la infidelidad de Tadeo a Sthefany y se quedan en shock ¡Descúbrelo todo dándole play al video!