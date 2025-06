TardeAR 10 JUN 2025 - 18:52h.

Su acercamiento desesperado a Montoya y Anita en ‘Supervivientes’ ha sido una de las principales quejas de los colaboradores

El incómodo cara a cara entre Carmen Alcayde y la madre de Pelayo Díaz: "Ya querrías la vida de mi hijo"

Tras su expulsión de ‘Supervivientes 2025’, Carmen Alcayde volvía al plató de ‘Tardear’ y se enfrentaba a todas las críticas que han hecho sus compañeros de su paso por Honduras. Su acercamiento desesperado a Montoya y Anita ha sido una de las principales quejas de los colaboradores.

Carmen Alcayde se sentaba en una silla y, uno a uno, iban pasando los compañeros que han sido más críticos con ellas. Marta López, Luis Pliego, Leticia Requejo y Quique Quintana, se han enfrentado a Carmen sin piedad.

Marta López se enfrenta a Carmen

“Yo te tengo que decir que a mí la verdad que me ha dado un poco de vergüenza, porque he sido compañera tuya muchos años y la actitud que he visto en la isla, te he visto como una ‘freaky fan’ de Montoya”, le espetaba Marta.

“Era el momento que Montoya estaba en lo más alto y tú te has ido a arrimar al que pensabas que era el más fuerte. Lo único que has hecho, bajo mi punto de vista, al lado de Montoya es el ridículo”, continuaba.

“A mí me da vergüenza que tú, que me conoces de 25 años, pienses que yo me arrimo a una persona que ha hecho ‘Montoya, por favor’, que es un tío maravilloso y muy divertido, pero que tampoco sabíamos cómo se iba a desarrollar”, se explicaba Carmen.

El cara a cara con Luis Pliego

“Dices que ibas con Montoya por su luz. Eres una polilla, lo estás confirmando tú. No hace falta que... ¿Qué insecto va a la luz? La polilla, tú fuiste a la luz. Yo sé que tú eres una gran actriz, pero chica, trabájate lo del llanto, porque no... No nos lo creímos en ningún momento”, se reafirmaba Luis Pliego, director de ‘Lecturas’ y colaborador habitual de ‘Tardear’.

“La verdad que eso es un argumento bastante banal, porque yo lloro de verdad, lo paso súper mal y lo he pasado muy mal. De verdad que cuando tienes hambre y estás fuera de tu familia y tal, esto es como... No sé, sales allí y de repente a mí me dicen cualquier cosa y me derrumbaba. ¿Tú me viste falsa cuando me despedí de él llorando con lágrimas de vida?”, le contestaba Alcayde.

Leticia Requejo, muy dura con Carmen

“Yo no estoy aquí para justificarme de mis palabras, porque te lo digo abiertamente, tu concurso no me ha gustado nada, nada, nada, nada. Nada. No me ha gustado. Me parece que ibas con un único objetivo que era arrimarte a Montoya, lo que pasa que te ha terminado saliendo la jugada, que te has enamorado de Montoya y al final lo que has hecho es perderte la luz de Montoya”, le decía Leticia Requejo.

“Qué pena que todos los que me criticáis tanto penséis que Montoya tiene que brillar más que yo, que tiene 30 años y acaba de empezar en esto y es Montoya, por favor, que es maravilloso, muy divertido, pero aún no tiene 25 años de carrera. Qué pena que todos penséis que me arrimo a Montoya y que yo soy la cutre”, decía Carmen Alcayde visiblemente afectada.

El enfrentamiento con Quique Quintana

Quique Quintana continuaba con el argumento de sus compañeros y bromeaba: “Estás enamorada y quieres... Yo tengo que ser el padrino de la boda que va a haber entre Montoya y Carmen Alcayde aquí en ‘Tardear”.