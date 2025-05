Ana Carrillo 22 MAY 2025 - 18:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho una petición tras las declaraciones de Terelu Campos sobre Mar Flores

Laura Matamoros habla por primera vez de su relación con Toni Serra

Antes de regresar a Honduras para reencontrarse con sus compañeros de 'Supervivientes', Terelu Campos concedió una entrevista a la revista 'Diez Minutos' que dio mucho de qué hablar porque desveló que su consuegra, Mar Flores, le había regalado una Flor de Pascua por Navidad. Ni a su hija, Alejandra Rubio, ni a la madre de Carlo Costanzia les gustó que la hermana de Carmen Borrego hiciera estas declaraciones.

"Se ha equivocado", aseguró Alejandra en 'Vamos a ver'; mientras que Mar Flores recordó que a ella no le gusta hablar de sus "relaciones familiares": "Somos una familia en la que todos nos respetamos. A mí me gusta hablar poco de los demás, pero no por eso es que piense mal de los demás".

Esas palabras causaron un gran revuelo y en el último evento al que ha acudido esta semana en Madrid a Laura Matamoros, sobrina de Mar Flores, le han preguntado por el tema. "Creo que eso es algo muy importante y lo sabemos todos: siempre ha sido una persona [su tía] mucho más discreta y eso hay que respetarlo. Yo entiendo que haya gente que exponga mucho más su vida y gente que tenga que ser más discreta para protegerse, para estar bien y porque es su forma de ser", ha comentado la ganadora de 'GH VIP', haciendo así un llamamiento a las personas que exponen la vida privada de su querida tía.

Además, ha asegurado que su tía es una abuela estupenda del que es su primer nieto, Carlo Costanzia Rubio, el hijo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Igual que es una tiaza, es una abuelaza, ¡de 10!". Sobre el niño, del que ella es tía segunda, ha comentado que está "estupendo y crece perfectamente"; y sobre Carlo y Alejandra, ha declarado que son "unos grandes padres".

La reportera de 'Europa Press' le ha preguntado también por el carácter de Alejandra Rubio, que ha criticado que su madre hablase de Mar Flores y Laura ha salido en defensa de la novia de su primo: "Todos de vez en cuando tenemos nuestro carácter, ¡yo lo tengo aunque luego sea un angelito!".