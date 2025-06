Ana Carrillo 10 JUN 2025 - 21:18h.

Daniela Cano emite un comunicado para destapar el fin de su amistad con Maica Benedicto

Óscar Landa ha lanzado un dardo en Instagram tras hacerse público el fin de la relación entre sus compañeras de 'Gran Hermano'

Los fans de 'Gran Hermano 19' viven un salseo tras otro y es que, si hace unas semanas era Óscar Landa el que comentaba que no creía que Ruvens tuviera que sentirse molesto con él por aclarar que no eran pareja ni pretendía que lo fueran, ahora ha sido Daniela Cano la que ha revelado que no considera a Maica Benedicto su amiga.

La colombiana ha hecho estas declaraciones en un directo con Miriam Saavedra, a la que le ha contado que la ahora participante de 'Los vecinos de la casa de al lado' no fue a verla a Barcelona cuando la necesitaba por "un problema de salud" y ha sembrado la duda sobre ella al comentar que no concibe que una persona cambie tanto delante y detrás de cámara: "No quiero decir ciertas cosas porque sé que el fandom que la odia se va a apoyar en eso, son cosas que no voy a decir por privacidad, pero diré que lo que yo entiendo es que la gente haga un papel en televisión, pero no lo hagas conmigo".

Tras esas declaraciones, se ha generado un enorme revuelo en las redes sociales y Daniela ha querido emitir un par de comunicados en los que deja claro que no va a dar el motivo real del fin de su amistad por respeto a la relación tan estrecha que tuvieron y para no dañar "la imagen" de la modelo. También asegura que le molesta escuchar que Maica la llama amiga cuando la menciona en 'Los vecinos de la casa de al lado' y que Silvia y Lucía Rolek, las otras integrantes del grupo de las 'fresis', también están decepcionadas con la murciana.

Los fans del team azul han aprovechado para destacar en X lo unidos que siguen los integrantes del grupo al que ellos apoyaron, ya que Ruvens, Laura Galera, Manu Vulcán, Edi Insua y Óscar Landa continúan siendo amigos fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. En un principio, Óscar no pertenecía a ese grupo, sino al de las 'fresis', cuyo fandom le criticó mucho cuando hizo el cambio de equipo.

Ahora que se ha hecho público que Daniela y Maica no son amigas, el finalista de 'GH DÚO' ha lanzado una pulla en sus stories, asegurando que escogió bien a sus amigos: "Yo siempre azul, no me equivocado escogiendo amigos y estoy muy contento y muy orgulloso de estar donde yo quiero estar y con la gente con la que quiero estar".