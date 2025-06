Natalia Sette 13 JUN 2025 - 12:35h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que fue lo que hubiera cambiado durante su matrimonio

Patri Pérez se sincera sobre su miedo a la soledad tras el divorcio con Lester Duque

Patri Pérez regresa una semana más a su canal ‘Renaciendo’ para hablar sin filtros de su relación con Lester Duque. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que sigue atravesando un proceso emocional complicado tras su separación, ha querido profundizar en el mayor error que cometió durante su matrimonio. Con la sinceridad que la caracteriza, Patri ha reconocido ante sus seguidores cuál fue su mayor fallo estando con Lester, después de confesar si volvería con él.

No es la primera vez que Patri se sincera sobre su relación con Lester después de la ruptura, hace algunas semanas anunciaba su decisión sobre si eliminarse o no el tatuaje que se había hecho con él . Pero esta vez es diferente. Patri se abre en canal para confesar qué fue por su parte lo que podría haber cambiado durante el matrimonio, algo que no había confesado hasta ahora. “Yo os juro que he cometido un fallo muy grande”, comienza diciendo entre lágrimas.

Patri Pérez va desgranando los aspectos que, en su opinión, deterioraron la relación hasta romperla. Aunque asegura que hubo muchos momentos bonitos, también deja claro que ambos se hicieron mucho daño sin querer. “Hay mucho dolor de por medio”, afirma, recordando discusiones y desencuentros. De hecho, menciona varios aspectos de la personalidad de Lester que la llevaron a tomar la decisión de divorciarse, entre muchas otras cosas. “Tiene la mecha muy corta”, admite.

A pesar de las dificultades y del dolor que todavía siente, Patri no quiere quedarse solo con lo malo. Reconoce sus errores y los expone con la intención de aprender de ellos y no volver a cometerlos en relaciones futuras.

Patri Pérez confiesa si quiere volver con Lester Duque

En este nuevo capítulo de su canal, la influencer también responde a una de las preguntas que más le hacen sus seguidores: ¿quiere volver con Lester? La influencer confiesa que hay días en los que la nostalgia le puede y piensa en qué pasaría si volviera con él. A pesar de que han pasado varios meses de la ruptura, ella misma reconoce que sigue queriendo mucho a Lester y que los sentimientos no se han ido.

Mostrando su lado más humano, Patri Pérez regresa a su canal con el objetivo de sincerarse con todos y quitarse la coraza que hasta ahora tenía puesta. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ quiere que todas aquellas mujeres que están pasando por lo mismo no se sientan solas. Patri se sincera como nunca sobre su proceso de duelo, si volvería con Lester y confiesa si está abierta de nuevo al amor ¡No te pierdas nada dándole play al video!