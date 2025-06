Pedro Jiménez 11 JUN 2025 - 22:02h.

Desde sus paseos con Damián Quintero hasta su momentazo con Makoke: no te lo pierdas

El emocionante reencuentro de Pelayo Díaz con su perro: "No me reconoce"

Pelayo Díaz salió expulsado la semana pasada por decisión de la audiencia en un duelo frenético ante Álvaro Escassi. Un duelo frenético que se saldó con el diseñador fuera de Honduras. Este martes le pudimos ver durante la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' reencontrándose con su novio y su exmarido, dejándonos un momento muy emotivo.

El exconcursante ha hecho balance del concurso y ha desvelado diversas anécdotas que no han dejado indiferente a nadie. Además, se ha reencontrado con su maleta, esa en la que guardó sus objetos y prendas más valiosas antes de comenzar su aventura en Honduras.

Tras decir que tiene multitud de anécdotas, a Pelayo se le venía a la cabeza una por encima del resto que no dudaba en desvelar: "Una vez, cuando nos mudamos a 'Playa Misterio', Makoke y yo estábamos cuidando del fuego y estábamos hiperactivos... y Makoke se vino arriba bailando... ¡si no estuvimos diez minutos como si estuviéramos en Ibiza no estuvimos nada!". "Con Makoke tengo muchas anécdotas", añadía.

Por otro lado, Pelayo Díaz ha confesado que le "encantaron los paseos con Damián, poniéndonos al día": "También me encantaba desvelarme en mitad de la noche y ver diez estrellas fugaces".

A su vez, Pelayo Díaz contaba que es muy difícil de olvidar para él sus "paseos despelotado": "Estar yo solo bajo la luna desnudo, viendo las estrellas y mirando el mar... creo que 'Supervivientes' ha sido un mundo de anécdotas y experiencias".