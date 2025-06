Mónica Pont, destrozada por las críticas de su familia: "Necesito salir de plató para ir a devolver"

Fiesta 15 JUN 2025 - 16:37h.

La hermana de Mónica Pont la acusó de ser una "maltratadora" en una tensa conexión en directo con 'Fiesta'

Mónica Pont narra su desgarradora infancia: “Cuando llegaba mi padre nos escondíamos debajo de la mesa”

Compartir







La tarde del sábado vivimos un tenso momento en el programa de 'Fiesta' al escuchar las duras críticas y acusaciones que la madre y hermana de Mónica Pont vertieron sobre la colaboradora del programa a través de una conexión en directo que terminó colmando la paciencia de nuestra presentadora, Emma García. La actriz se enfrenta a todo lo que ocurrió y se muestra descompuesta tras ver las tremendas imágenes en las que su hermana Eva la acusaba de "maltratadora".

Mónica Pont abandona el plató de 'Fiesta': "Necesito ir a devolver"

Al inicio del programa de este domingo, Mónica Pont ha visto solo parte de las tremendas acusaciones que vertieron su hermana y madre sobre ella y no ha podido con la presión del momento. Su familia arremete contra la actriz después de que ella desvelase algunos de los episodios más duros de su infancia. Es entonces cuando ha confesado encontrarse mal y ha pedido permiso para abandonar el plató del programa porque confesaba que se le había cortado el cuerpo y tenía sensación de angustia.

"Esto a mí me supera. Es que, Emma... se me corta el cuerpo. Es que... tengo ganas de devolver. ¿Me puedo ir del plató, por favor, y luego ya hablamos? Esto me está superando. Tengo que ir a devolver, de verdad, ¿puedo salir un momento del plató y luego hablamos tranquilamente?", han sido las palaras de Mónica Pont. Y es que Mónica ha tenido que escuchar frases tan demoledoras como "es una maltratadora, una mentirosa compulsiva y no se ocupa de su madre enferma" o "no pedimos dinero, pedimos ayuda".

Emma García se dirige a Eva Pont tras su encontronazo: "Acabó con mi paciencia"

Han pasado 24 horas desde que se viviera este tenso momento en plató entre la familia de Mónica Pont y Emma García. La presentadora, más calmada, se dirige a Eva Pont para darle un consejo: "Voy a decir una cosa después del momento que vivimos ella y yo. Me da pena, me da lástima. He visto a una persona que está fuera de sí, que está al límite y que, efectivamente, vivimos un momento las dos que acabó con mi paciencia. Mira que suelo tenerla, pero ayer...

"... Le digo a Eva que, de verdad, que por favor se tranquilice. Por ella y por su madre porque tampoco lo ha tenido que pasar nada bien Eva. No sé qué le ha podido ocurrir, per no ha tenido que pasarlo nada bien", son las palabras de la presentadora tras el tenso momento que vivió el sábado.