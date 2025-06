Eugenia Osborne es la segunda invitada de la segunda temporada del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara

En la última entrega del programa 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara que ya está disponible en Mitele, Eugenia Osborne se ha mostrado más sincera que nunca sobre los desafíos emocionales que vivió al convertirse en madre. La hija de Bertín Osborne ha compartido, sin reservas, cómo se enfrentó a la maternidad que llegó sin buscarla, cómo una tragedia marcó su faceta como madre y sobre el sentimiento de culpa como madre.

Durante el espacio de Mediaset, la influencer ha confesado que la llegada de su primer hijo, Juan, no fue planeada. Acababa de casarse con Juan Melgarejo y su "sueño" era mudarse a Italia, donde su esposo vivía por su trabajo. Pero todo cambió con su embarazo. "Se me destrozaron todas las expectativas que tenía. Fue difícil ser madre, me sentí muy sola, Juan vivía en Italia, y yo en Madrid. Mi hermana Alejandra estaba en Sevilla también embarazada, no tenía a mi madre al lado... Y es que al final el embarazo lo llevamos solo las mujeres", cuenta la empresaria.

Tras el nacimiento del pequeño Juan, revela que no sintió de inmediato ese 'clic' de conexión que muchas madres describen y que se conoce como instinto maternal. "Entre que yo era muy joven y que yo no buscaba ese embarazo, me acuerdo que miraba al niño y decía: '¿Por qué no me sale el instinto maternal?'".

Acostumbrada a manejar esas expectativas -como psicóloga y creadora de contenidos-, se vio envuelta en una sensación de incapacidad por no sentir ese instinto maternal con naturalidad. "No sé si era las hormones o que, pero le veía y no conocía al bebé", se lamenta. Todo cambió al tercer día de dar a luz, cuando "ya el instinto llegó, y lo hizo con muchísima fuerza".

La hija del presentador de televisión señala que ser madre "es una experiencia maravillosa y no te arrepientes", pero no te cuentan "lo difícil que es y los dolores físicos y emocionales que pasas. Hay algunas madres que a lo mejor se han sentido así y no lo han dicho para no sentirse culpables. Desde el día que nace tu hijo el sentimiento de culpa se hace cada vez mayor", confiesa.

Pero el momento más duro de su testimonio es cuando Eugenia repasa la historia de sus mellizas, Sandra y Leticia, nacidas en noviembre de 2013 tras un parto prematuro. Sandra fue la primera en llegar, por parto natural, a las 27 semanas de embarazo y tras varios días de ingreso. Leticia nació por cesárea, pesando apenas 750 gramos. Ocho días más tarde falleció en la UCI del Hospital de Jerez.

Durante su intervención en el programa, Eugenia relata que en los días previos al parto emprendió un viaje en coche hasta Jerez conduciendo ella misma. Un desplazamiento del que la propia creadora de contenido todavía se arrepiente, sintiendo que esta visita habría podido precipitar la llegada temprana de las niñas.

"Hay un día de mi vida que cambiaría, y sería el día antes de irme a Jerez estando embarazada. Me hubiese quedado en Madrid, porque siempre he pensado que el haberme ido a Jerez, viajar en coche, en el campo, conduciendo yo y demás... Podría haber sido distinto. Ahí está el sentimiento de culpa, la maldita culpa", manifiesta, dejando claro que ese sentimiento la acompaña incluso hoy, más de una década después.