Rocío Molina Madrid, 17 JUN 2025 - 13:09h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha dado una respuesta contundente a los que han criticado el físico de Patricia Steisy

Patricia Steisy se refugia en Omar Sánchez tras romper con Pablo Pisa: "Hoy nos reencontramos"

Omar Sánchez se ha mostrado siempre muy atento con sus amigos y, especial dedicación, está teniendo con Patricia Steisy a la que conoció en 'Pesadilla en el paraíso'. En un momento en el que la de Granada está muy vulnerable tras su ruptura con Pablo Pisa, el exconcursante de 'Supervivientes' la ha acogido y la está haciendo evadirse de todo en Gran Canarias. Un papel que ha llevado más allá al estallar y defender a su amiga de las críticas a su físico.

El feliz reencuentro de estos dos amigos se ha visto empañado por las críticas que la influencer ha recibido, tal como se puede ver en las instantáneas que ha colgado. Una situación que el canario no ha pasado por alto y que le ha hecho saltar a través de su perfil oficial de Instagram con una publicación muy rotunda para los haters.

A la que fuera también concursante de 'Supervivientes' le han hecho atacado muy duramente haciendo comentarios sobre su escote y sus "tetas caídas", de "cómo viste así con ese cuerpo" o que ahora mismo tiene un "físico horrible". Unas palabras que el exmarido de Anabel Pantoja ha tachado de "lamentables" y "crueles" y no ha podido evitar estallar.

"Me parece increíble que a estas alturas todavía haya personas que se sientan con derecho de opinar sobre el cuerpo de los demás. En mi última publicación y en personas cercanas, he visto comentarios horribles y destructivos simplemente por no tener el cuerpo que algunos consideran 'ideal'", ha comenzado expresando Omar Sánchez en una publicación en la que ha mostrado la indignación que siente por este triste episodio.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha estallado contra los haters y les ha recordado que toda persona de la que se habla a la ligera tiene una historia detrás. Él ha hablado así consciente de la pena que está arrastrando ahora su amiga Patricia Steisy y cómo estas críticas la pueden hundir más en su situación.

"Lo peor es que nadie sabe por lo que está pasando esa persona. Puede haber detrás problemas de salud, trastornos alimenticios, momentos de estrés o, simplemente una persona feliz con su cuerpo y ya esta. ¿Eso molesta?", ha destacado el exconcursante de 'Supervivientes' ante una situación que ve injusta y que le supera por completo.

Cansado de tener que lidiar a diario con ese tipo de ataques por ser personas públicas, Omar Sánchez ha hecho esta reflexión y defensa que ha terminado por emocionar a Patricia Steisy. "Es lamentable que a día de hoy todavía haya que recordar que el respeto y la empatía van por delante de cualquier 'opinión", ha mantenido esperando que esto termine en algún momento.

La reacción de Patricia Steisy a las palabras de Omar Sánchez

Tras ver el texto que ha compartido su amigo, la que fuera compañera suya en 'Pesadilla en el paraíso' ha querido agradecerle este gesto públicamente: "He llorado, pero de lo buena persona que eres. Gracias. Tus palabras me han emocionado".