Yaiza Martín, ex de Ginés Corregüela, comparte su diagnóstico tras su paso por la UCI

Silvia Herreros 17 JUN 2025 - 17:58h.

La exconcursante de Supervivientes rompe su silencio y comparte su diagnóstico médico

La exnovia de Ginés Corregüela actualiza su estado de salud tras su paso por la UCI

Yaiza Martín, exnovia de Ginés Corregüela, rompe su silencio y explica el motivo de su ingreso hospitalario y paso por la UCI. La exconcursante de 'Supervivientes' ha estado varios días ingresada y ha tenido que ser operada. Su diagnóstico médico y los motivos que llevaron a la canaria a pasar por el quirófano han sido un misterio hasta ahora.

Era su representante el que, a través de un comunicado, hacía saltar todas las alarmas. Poco después de anunciarse su ingreso, una nueva publicación a través de los perfiles de Yaiza María alertaban de su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos. Las imágenes de la canaria en el hospital llegarían unos días después.

La que fuera pareja de 'el rey de los bocadillos' retomaba el control de sus redes tras recibir el alta hospitalaria. No obstante, desde entonces no ha querido pronunciarse acerca de la razón por la que su salud fue "empeorando cada día" hasta el punto de necesitar ser operada quirúrgicamente.

Yaiza lleva semanas esquivando las preguntas de sus seguidores y, hasta ahora, no ha querido compartir ningún detalle de su informe médico.

La incertidumbre ha ido creciendo desde entonces, especialmente después de haber salido a la luz imágenes suyas en las que aparece postrada en una camilla, con una vía en el brazo o con un apósito en uno de sus costados. Sus declaraciones asegurando que su médico le ha "prohibido hablar terminantemente" durante los próximos 23 días, o las de su mánager asegurando que sus perfiles sociales debían permanecer inactivos "hasta que su doctor lo considere", han contribuido a aumentar el desconcierto.

Desde una playa tranquila de sus queridas islas afortunadas, Yaiza se ha animado a dar explicaciones. Lo ha hecho después de aumentar aún más el hype, señalando que se está preparando "para la terapia de hoy" y que su médico dice que "nada de hacer esfuerzos, solo caminar y mascarilla puesta siempre".

"Estoy operada de las cuerdas vocales y en 23 días no puedo hablar nada...", confiesa la que fuera entrenadora de fútbol mientras habla de lo difícil que está siendo el postoperatorio para ella. "Es muy frustrante no poder quedar con nadie, porque no puedo comunicarme", escribe desde su soledad.

"Busco los lugares donde puedo 'respirar' sin mascarilla y disfrutar de mis sitios favoritos", comenta mientras confiesa sentirse "un poco agobiada" y sobrepasada: "Me está pudiendo la ansiedad".

La conductora de grúas ha lamentado "no poder desempeñar mi trabajo así" y se queja de no poder hacer uso de su teléfono como le gustaría. Recibe "tantísimos mensajes" que no es capaz de responder. Por ello, pide comprensión y agradece de corazón la preocupación mostrada en estas semanas.