La exconcursante de 'GH VIP' y exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha presumido orgullosa del resultado del jardín de su casa

Noemí Salazar se ha sometido a una reducción de trasero: el motivo

Noemí Salazar, protagonista de 'Los Gipsy Kings', ha abierto de nuevo las puertas de su hogar para enseñar un espacio que hasta ahora no había enseñado: su jardín. Después de cinco años sin mostrarlo, la influencer ha querido compartir todos los detalles.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha mostrado cómo ha decorado por completo su espacio exterior, convirtiéndolo en una zona de descanso, perfecto para disfrutar del buen tiempo sin necesidad de salir de casa. El resultado: un entorno muy minimalista ideal para pasar disfrutar momentos en familia o con amigos.

Uno de los rincones que más ha llamado la atención es la zona chill-out que ha montado con muebles de la tienda Defora Home, marca con la que Noemí ha contado para decorar su espacio. En tonos blancos y grises, el conjunto está formado por sofás bajos, cojines mullidos y una mesa central que completan el entorno.

Sin duda lo que destaca en el jardín es la pérgola que han instalado recientemente. Y no es una decisión cualquiera. Como ha contado ella misma en tono divertido, su pareja Antón llevaba años pidiéndole sombra en el jardín, ya que a él no le gusta tomar el sol, y hasta ahora no había tenido un lugar donde resguardarse.

"Después de cinco años ya se lo merecía", decía la hija de Raquel Salazar entre risas mientras mostraba el resultado final. La pérgola cubre toda la zona chill-out y convierte ese rincón en un espacio perfecto para descansar incluso en las horas de más calurosas. Eso sí, que haya sombra para Antón no significa que Noemí haya renunciado a su momento, y ha optado por colocar dos tumbonas en una parte del jardín, pensadas exclusivamente para ella.

El pequeño oasis de su casa: la zona de la piscina

En el jardín no podía faltar una piscina rodeada de césped artificial, lo que facilita el mantenimiento y añade un toque verde. La influencer ha creado un pequeño oasis en el jardín de su casa.

Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, la examiga de la Rebe sorprende mostrando otro de los espacios que más le gusta: su terraza en la planta superior, a la que ha bautizado como "la joya de la corona". Una cama balinesa que destaca por su tranquilidad y las vistas que ofrece. Es, como ella misma ha dicho "Yo estando así de agusto… Para que me voy a ir a la playa".