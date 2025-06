Rocío Molina Madrid, 18 JUN 2025 - 12:33h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha conseguido la boda de sus sueños con Guille Valle: así han sido sus emocionantes votos matrimoniales.

Susana Molina y Guille Valle ya son marido y mujer, La pareja ha vivido el sueño de celebrar la boda que siempre quisieron en la finca El Gasco, Torrelodones y ante 200 invitados el pasado 13 de junio. Una ceremonia clásica, pero nada convencional que tuvo su momento estelar cuando la exconcursante de 'Gran Hermano 14' leyó sus votos y el empresario le respondió con los suyos memorizados y visiblemente emocionado. Un momento espectacular del que ahora nos hacemos eco.

Un día después, el 12 de junio, la pareja se daba de nuevo el 'sí, quiero' en una boda bohemia y muy emotiva que ha sido recogida en la revista 'Semana' y en donde se ha podido conocer las palabras que los novios se dijeron y con las que sellaron su promesa de amor eterno.

Los emotivos votos de los novios

Un tío de Guille Valle era el encargado de hacer de maestro de ceremonias en una boda cargada de momentos especiales. La aparición del novio junto con su madre y su hermana con la canción de 'A thousand Years' era el comienzo de un instante muy recalcado por todos los asistentes. Lo siguiente, y como era de esperar, fue la llegada de Susana Molina, del brazo de su madre y de su hermano con la música de 'Young and beautiful' de Lana del Rey.

Tras ese primer encuentro en el que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su prometido se fundieron en un abrazo se sucedieron otros momentos inolvidables. Sin lugar a dudas el ver aparecer a Bruno y Bertín, sus dos perros vestidos de gala para la ocasión fue uno de ellos y el otro el instante en el que ambos se arrancaron con sus votos.

Susana Molina era la primera en empezar e introducía su texto con una promesa nada edulcorada, aunque fuese un momento para dejarse llevar por el romanticismo: " No te voy a prometer un para siempre superbonito, pero sí te voy a prometer un para siempre real porque si algo hemos aprendido juntos es que amar no es solo estar cuando las cosas son fáciles, sino comprometerse cuando las cosas se complican", le decía a Guille Valle frente al altar y ante sus amigos y familiares.

Su discurso seguía aludiendo a su historia de amor y a todos aquellos baches que han pasado hasta llegar a este momento: "Eso hicimos, elegimos en medio del caos, cuando lo fácil era soltar. Por eso prometo ser tu apoyo cuando te falten fuerzas, recordarnos siempre que somos un equipo, aunque la mayoría de veces no pensemos igual. Porque nuestro amor es eso, saber escuchar, esperar, entender y tener mucha paciencia", declaraba la influencer.

Muy emocionado y sin poder contener las lágrimas, Guille Valle respondía a Susana Bicho y él lo hacía con unas palabras que había memorizado. "Cuando nos conocimos me fijé en ti por lo guapa y espectacular que eres, pero me enamoré cuando vi realmente cómo me querías, cómo me cuidabas y cómo querías a los tuyos. Nunca he conocido a nadie con un corazón tan grande como el tuyo y ahí me di cuenta que eras la mujer de mi vida. Soy la persona más feliz del mundo por ser hoy tu marido y envejecer para siempre juntos".

Un discurso que el empresario y anteriormente veterinario culminaba recordando a algunas personas que faltaban en este día y que se hubiera alegrado mucho por verles juntos en su boda. "Quería mandar un abrazo a cuatro personas que hoy no están aquí, pero estoy seguro que les gustaría, que son mi abuela Marita, mi abuelo Pepe, mi abuela Maruja y mi padre".