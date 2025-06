Equipo mtmad 19 JUN 2025 - 13:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' dedica unas palabras a Violeta años después del fin de su amistad

Oriana Marzoli repasa su relación de enemistad con Violeta Mangriñán, en el programa completo: disponible en Mitele

Oriana Marzoli aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a actualizar todo sobre su vida. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ visita el videopodcast después de ser la protagonista de su propio docu-reality en el que respondía tras ser preguntada sobre Violeta Mangriñán, unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar y que ha querido aclarar. Coincidiendo con unos de los peores momentos de su vida, la venezolana le dedica un sorprendente mensaje a la valenciana años después del fin de su amistad.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ está pasando por un momento muy duro debido a la enfermedad de su perro Coco . Tras hablar, muy emocionada sobre su delicada situación y lanzar una petición pública, Oriana ha seguido respondiendo a todas las dudas de los colaboradores en su visita al videopodcast. Después de comentar una entrevista, en exclusiva de Violeta Mangriñan, en el reciente ‘Lola Lolita Land’, la venezolana ha aprovechado para aclarar un supuesto conflicto entre las influencers y dedicarle unas palabras.

“Me molesta que quieran crear un problema”, explica Oriana sobre toda la polémica que se generó alrededor de la valenciana durante la docuserie de su vida. Ante las explicaciones de la extronista de ‘MyHyV’, los presentes en el plató han querido indagar en la opinión actual de Oriana sobre la dueña de ‘Maison matcha’. “No lo supimos llevar, me quedo con lo bueno”, se sincera la de Venezuela sobre sus enfrentamientos del pasado con Violeta. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Programa completo: Las palabras de Oriana Marzoli sobre Violeta Mangriñán

La exconcursante de ‘Supervivientes’ repasa tanto su comportamiento como el de Violeta Mangriñán en sus conflictos tras haber sido grandes amigas. Han pasado ya muchos años desde el fin de su amistad, pero eso no ha frenado a Oriana a la hora de repasar su relación con la influencer. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha aprovechado el malentendido por el que preguntaron a Violeta en el ‘Lola Lolita Land ’ para aclarar lo que piensa de ella. ¡Descúbrelo!

El nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ llega lleno de ‘salseo’ de la mano de su invitada: Oriana Marzoli. Además del mensaje que dedica la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ a Violeta Mangriñán, los colaboradores dan detalles en primicia sobre la polémica entre María Pombo y Jonan Wiergo y se muestran entrevistas exclusivas del ‘Lola Lolita Land’ en las que Fabiana Sevillano confirma su ruptura con Pablo Vera. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!