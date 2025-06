Belén Rodríguez toma una determinante decisión después de escuchar la declaración de Carmen Borrego

Carmen Borrego anuncia que es la nueva colaboradora de 'Tardear' tras homenajear a María Teresa Campos el día que cumpliría 84 años

Carmen Borrego llegaba al plató de 'Tardear' para rendirle homenaje a su madre, María Teresa Campos, por su 84 cumpleaños sin imaginarse que esto podría originar un nuevo conflicto con la que un día fue su amiga. Belén Rodríguez confesaba su indignación al no ser una de las colaboradoras elegidas para realizar la entrevista a la menor de las Campos, siendo ésta conocedora de la estrecha relación que mantuvo con la presentadora.

Para no enturbiar este momento especial, Belén Rodríguez decidió abandonar el plató en el homenaje aprovechando que tenía que ir la presentación de un libro. Lo que ella no sabía es que Carmen Borrego afirmó, mientras no estaba presente, que a su madre no le hubiese gustado que estuviese presente porque que fuera en contra de sus hijas no le gustó nunca. Una declaración que ha llevado a tomar una determinante decisión a la colaboradora.

Belén Rodríguez reacciona a la declaración de Carmen Borrego

Ante la declaración de Carmen Borrego, Belén Rodríguez responde: "Lo que seguro María Teresa Campos no hubiera consentido nunca es que sus dos hijas fueran a grabar dentro de mi casa, una de ellas con prismáticos". A la colaboradora le molesta en que, tanto Terelu Campos como su hermana, "se empeñan en meter a Teresa" porque considera que Carmen Borrego "sigue la estela" de la exsuperviviente.

"A lo mejor sé yo más lo que quería Teresa que la propia Carmen, entonces que ya está, que la dejen en paz. Se lo dije a Terelu, que dejemos descansar a María Teresa Campos que no se puede defender, ni puede decir lo que está bien, ni lo que está mal, ni si ella quisiera que estuviera yo...", apunta la colaboradora. Sin embargo, Belén Rodríguez asegura que no tiene ninguna duda en que la presentadora hubiese querido que estuviera en su homenaje.

La razón por la que no quiere saber más de Carmen

A la periodista le choca la actitud de la nueva colaboradora de 'Tardear' pues confiesa que le llama todas las mañanas para preocuparse por ella. "¿A qué juega?", se pregunta. "Si tú tienes tan claro que tu madre no quería que estuviera, que tu hermana no me soporta, que tampoco entiendo que su hermana me coma besos cuando me vea, es que no entiendo nada", apunta.

Belén Rodríguez había quedado en hablar sobre el tema con la menor de las Campos mañana. No obstante, después de haber escuchado esta declaración, ha tomado una determinante decisión: "Viendo esto, que no lo había visto, yo no quiero saber nada más de Carmen".

Según cuenta la colaboradora, lleva un tiempo "haciendo limpieza" de su vida y "teniendo relaciones sanas" por un motivo: "La manera que tenía de vivir hasta entonces, y me lo han dicho mis médicos, a mí me ha llevado a tener un cáncer y ahora tengo que vivir de otra manera y yo no quiero estas movidas en mi vida. Yo quiero tener relaciones sanas con gente sana y con gente que sí quiere que esté en su vida y con la que no haya ningún problema".