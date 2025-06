Miguel Salazar Madrid, 20 JUN 2025 - 23:31h.

Anita Williams ha dado su entrevista más sincera en el programa '¡De Viernes!'. La barcelonesa ha recordado algunos duros episodios de su vida en mitad de la vorágine por su relación con Montoya, que se encuentra en un interrogante tras su paso por 'Supervivientes'.

Un capítulo de su vida es la etapa del colegio, donde sufrió bullying. Con unos 13 o 14 años, Anita Williams vio como toda su clase "se burlaba" y "se reía" de ella. "Una chica dijo cosas de mí que no eran ciertas", cuenta. Antonio Rossi, colaborador del programa, le ha preguntado si tenía algo que ver el acoso que sufrió con un vídeo íntimo que le mandó a otro chico.

La difusión de un vídeo íntimo, el detonante de su huida

"Le mandé un vídeo besándome con una chica con las braguitas puestas y sin nada arriba a un chico que estaba conociendo", cuenta. Un año después, esas imágenes se difunden en la clase. "Amigos que tenía fuera en Italia o en Estados Unidos me dijeron que les habían enseñado el vídeo", comparte. En ese momento no se acordaba de que había grabado aquellas imágenes.

"Se lo había mandado a una persona de confianza, que me dijo que le habían robado el teléfono", agrega. Pero, al no querer afrontar la dura repercusión que eso podía tener después de las burlas, decidió huir. "Sin decir nada a nadie me fui de mi casa", cuenta. La adolescente Anita, como muchos otros que sufren acoso escolar, no sabía cómo explicarle a sus padres que todos en su clase habían visto ese vídeo.

Sus progenitores se alarmaron cuando vieron que no volvía. Tras contactar con los Mossos d'Esquadra con ella, volvió a su casa y habló todo con su familia. "Cuando lo vieron me intentaron calmar y me dijeron que era una tonteria", explica. Sin embargo, decidieron denunciar su madre y ella los duros episodios que sufría. "A día de hoy estoy esperando qué pasa con esa denuncia, porque no se ha hecho nada", concluye. Este duro episodio fue el primero de muchos otros tan duros como su estancia en un centro psiquiátrico, al que ingresó tras una "relación infernal".