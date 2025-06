Laura Ceballo 20 JUN 2025 - 23:34h.

Tras poner fin a su paso por Honduras, Anita Williams se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para compartir con la audiencia los episodios que han marcado su vida. Hasta el momento, la conocíamos por su participación en 'La isla de las tentaciones 8' y, posteriormente, en 'Supervivientes 2025', pero, a sus 27 años, acumula vivencias que no han sido nada fáciles para ella.

Y es que, entre esas experiencias, se encuentra la de haber sido una mujer maltratada. Lo sufrió antes de su entrada en la cárcel. Fue maltratada tanto física como psicológicamente a manos de dos parejas diferentes.

En plató le preguntaban entonces si recordaba la primera vez que fue maltratada: "La primera vez no la recuerdo. Recuerdo la peor. Me partieron la nariz al decirle que iba a ir a casa de un amigo a por una sudadera. Me pegó un puñetazo, me quedé en el suelo. Solo notaba presión en la cabeza. Me puse en pie, vi que tenía toda la cara sangrando y a día de hoy no me he arreglado la nariz por miedo a que me vuelva a doler", comenzaba.

Acto seguido, la invitada confesaba haber sufrido estos malos tratos durante algo más de un año y de manera "recurrente". Y precisamente fue este el motivo por el que abandonó Barcelona para mudarse a Madrid.

Anita Williams, rota en el plató de '¡De viernes!'

No obstante, también ha querido recordar el maltrato psicológico que sufrió a manos de otra pareja: "Psicoógicamente es peor. No te das cuenta, te va moldeando partes de tu cabeza. No tienes autoestima. Yo lo ocultaba. Después de la primera cómo voy a contar la segunda. Dejé de quererme de golpe. Cuando te dan un tortazo el dolor se pasa, pero el psicológico es muy jodido de arreglar. Me costó mucho más salir del psicológico que del físico", aseguraba.

Y, aunque recordar estos episodios le hacía romperse en plató, Anita conseguía mirar al pasado desde lejos y con valentía: "Creo que me ha influido para bien. A día de hoy sé lo que no quiero. Me relaciono de otra manera. Me entrego mucho, pero sí que he aprendido a poner límites, a ponerme por delante. Ninguna mujer se merece que la traten mal, ninguna mujer se merece sufrir, y ningún hombre tampoco. Nadie se merece eso. El amor no duele", finalizaba.