Anita Williams se emociona al recordar su paso por un centro psiquiátrico: "No me pude despedir de mi abuela"

Anita Williams se sincera sobre su duro pasado tras su paso por 'Supervivientes 2025': estuvo en prisión y en un centro psiquiátrico

Anita Williams aclara en qué punto está su relación con Montoya tras su bronca en 'Supervivientes'

Compartir







Cuando Anita Williams se presentó al casting de 'La isla de las tentaciones 8' junto a Montoya, no sabía que acabaría siendo conocida por tantos y tantos espectadores. Su fama la catapultó hasta Honduras, donde siguió sumando fans participando en 'Supervivientes 2025'. A lo largo de estos meses, hemos ido conociendo el carácter y la personalidad de la joven, pero ha llegado el momento de que Anita se sincere en '¡De viernes!' y hable de su oscuro pasado.

En una entrevista desgarradora, Anita desvela que llevó a cabo una suplantación de identidad (robó en una tienda y dio el DNI de otra persona), delito del cual fue detenida y juzgada hasta el punto de tener que permanecer cuatro meses en prisión. Además, cuenta que ha sido una mujer maltratada, pues ha llegado a sufrir violencia física y psicológica por parte de una pareja. Para colmo, Anita confiesa que ingresó en un centro psiquiátrico por culpa de una "relación infernal": "Tenía pensamientos de desaparecer del mundo".

Anita Williams confiesas que estuvo cuatro meses en prisión

Anita comienza el repaso de su vida contando que, durante su infancia, sufrió bullying e incluso difundieron un vídeo sexual suyo. Esto hizo que se marchara de casa, debido a la vergüenza que sintió cuando ocurrió. Además, cuenta que, debido a unas malas compañías durante su adolescencia, llevó a cabo una suplantación de identidad al robar una camiseta en una tienda de ropa y esto la llevó a pasar cuatro meses en la cárcel. Estaba estudiando para ser mossa d'esquadra y dio el DNI de una amiga para que no le llegara la denuncia. No cumplió las condena de horas a la comunidad que le impusieron y esto la llevó a pasar cuatro meses en prisión. Tenía 22 años cuando ingresó en la cárcel: "Allí aprendí a ser quien no quiero ser".

Anita Williams desvela que sufrió violencia de género por parte dos parejas

El pasado de Anita Williams cuenta también que duros y tristes episodios de violencia de género. Desvela que fue una mujer maltratada por parte de una pareja que ejerció sobre ella maltrato físico y psicológico. Dice no recordar la primera vez que esta persona ejerció violencia sobre ella, pero "recuerda la peor": "Me rompieron la nariz. Me dio un puñetazo y me caí al suelo. Tenía toda la cara sangrando. A día de hoy, no me la he arreglado porque me da miedo que me vuelva a doler". Esto fue a causa de un episodio de celos. Duró algo más de un año y eran episodios recurrentes. Sucedió antes de entrar a prisión. Aclara que sufrió dos veces maltrato por parte de dos hombres distintos: una física y otra psicológica.

El paso de Anita Williams por un centro psiquiátrico

Por culpa de todas estas relaciones tormentosas, Anita puso su vida en peligro a causa de las drogas. Fue entonces cuando su familia decidió ingresarla en un centro psiquiátrico. "Me dijeron que me tenían que internar porque, en ese momento, estaba ida... quería desaparecer. Por culpa de una relación infernal, al final, cuando te maltratan todos los días, tienes que ir al doctor de la cabeza. Tenía veinticuatro años. Lo más duro de estar ahí dentro es que mi abuela se puso mala de un día para otro, se murió y no pude despedirme", confiesa muy emocionada.

"El episodio que me lleva a ingresar en el centro psiquiátrico es que yo empiezo a drogarme por un tubo porque no quería seguir viviendo. No me atrevía a tirarme por un puente y decía 'a ver si me da algo y me deja aquí tirada'. Quedé un día con mi madre y empecé a decir cosas sin sentido. Me llevó al médico y decidieron ingresarme", cuenta durante su entrevista en plató. Estuvo ingresada un mes y medio y esta desintoxicación le hizo alejarse totalmente de las drogas. Recuerda que su estancia allí fue muy dura: "Allí estábamos gente sin los pies en la tierra y la convivencia es mucho más difícil".