Alcaraz se hizo con la victoria en su último partido del ATP Queen's en Londres contra Jaume Munar

Bizarrap ha sido testigo del triunfo del tenista murciano, y ambos han inmortalizado su encuentro tras el torneo

El tenis y la música urbana no suelen compartir demasiados escenarios, pero ahora ambos mundos se han juntado de la mano de Carlos Alcaraz y el productor argentino Bizarrap, que este pasado jueves 19 de junio se ha desplazado hasta Londres para mostrarle apoyo en su último partido del ATP Queen's.

El torneo disputado por el tenista español en el césped londinense ha sido uno de los momentos más sonados de esta temporada. Frente a Jaume Munar, el joven murciano demostró, una vez más, por qué es considerado uno de los máximos referentes del tenis actual. Alcaraz se impuso (6-4, 6-7, 7-5), ganándose la ovación del público del All England Club y consolidando su segunda posición en el top del ranking ATP.

Una victoria de la que ha sido testigo el productor de música, que desde las gradas ya ha querido mostrarle todo su apoyo compartiendo una instantánea en sus redes sociales junto al mensaje: "Dale papá".

Minutos después del partido, Alcaraz quiso reunirse en privado con Bizarrap, inmortalizando su encuentro con una fotografía publicada en sus redes, donde se les ve abrazándose y sonriendo. Ha sido entonces cuando el tenista quiso entregarle un regalo que quedará para la historia: la raqueta con la que había ganado el partido, reflejando así la amistad que mantienen y que viene tejiéndose con fuerza desde hace meses.

"Qué partidazo hermano. Gracias por el regalo", ha escrito Bizarrap junto a la imagen, que ha sido reposteada por el propio tenista junto a dos emoticonos de las banderas de sus países.

Su amistad

Lo cierto es que ya habían dejado pistas de su cercanía meses atrás. En junio de 2024, durante la gira europea del productor argentino, uno de los invitados especiales en su show en Ibiza fue, precisamente, Carlos Alcaraz, que acababa de coronarse como vencedor del Roland Garros.

El tenista apareció en el escenario para saludar al público, cantar a pleno pulmón 'We are the Champions' de Fredy Mercury y compartir unos minutos con Bizarrap frente a una multitud eufórica. "Gracias por venir, hermano", escribió el productor de cantantes como Shakira, Nicky Jam y Eladio Carrión en su perfil de Instagram junto a una captura de ambos.

Aquella aparición fue la primera vez que se les vio juntos públicamente, y desde entonces los rumores sobre su buena relación no han hecho más que crecer. Y mientras uno rompe récords en las listas de reproducción y colabora con los mayores artistas del mundo, el otro se consolida como una de las figuras más brillantes del tenis, ganando un título tras otro y enamorando a los aficionados con su estilo agresivo y su humildad.