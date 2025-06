Lara Guerra 20 JUN 2025 - 13:35h.

Violeta Mangriñán se moja al hablar sobre el documental de Oriana Marzorli

Violeta Mangriñán aclara cómo reaccionaría si sus hijas participasen en 'Supervivientes' y quisieran ser influencers

Compartir







Violeta Mangriñán comenzó su trayectoria profesional siendo parte de programas como 'Mujeres, Hombres y Viceversa' donde conoció a otros personajes mediáticos como Oriana Marzorli, quién le lanzaba hace unos días un sorprendente mensaje. Ambas personalidades se han convertido a día de hoy en influencers muy reclamadas y como no podía ser de otra manera, 'En todas las salsas' ha preguntado a Violeta en el 'Lolalolitaland' sobre el nuevo documental de la que fuera su compañera del programa de citas.

'Inside Oriana' es el nuevo documental de Oriana Marzorli y en él se ha enfrentado a todas las épocas de su vida, desde las más duras a las más bonitas. En uno de los capítulos se mostraba en pantalla una imagen donde salía Violeta, junto a otros participantes de 'Myhyv' y ella, honesta como siempre, reaccionaba al respecto.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán aclara cómo reaccionaría si sus hijas participasen en 'Supervivientes' y quisieran ser influencers

En este contexto, el equipo del programa ha preguntado a la que fuera exconcursante de 'Supervivientes' en 2019 si dejaría que sus hijas siguieran su trayectoria y participaran en el mismo reality donde conoció a Fabio Colloricchio. Asimismo, la reportera ha aprovechado para hablar con la creadora de contenido sobre el documental de Oriana y comentarle lo que había dicho sobre ella, por su parte, Violeta no ha dudado en responder. ¡Dale al play para conocer lo que opina sobre 'Inside Oriana'.

Oriana Marzorli responde a las palabras de Violeta Mangriñán

Tras esto, Oriana Marzorli que es la invitada del programa 83 de 'En todas las salsas' no ha dudado en pronunciarse al respecto para explicar lo sucedido: "Yo no sabía que tenía que ver con la imagen porque no salía en ella, salían varias personas. Habiendo pasado los años entiendo que muchas cosas se hacen con arrebatos, pero las dos, a día a de hoy nos guardamos cariño"

Programa completo: Violeta Mangriñan desvela si le gustaría que sus hijas fueran influencers

El nuevo programa de 'En todas las salsas' llega cargado de nuevas polémicas y mucho salseo. Además, de hablar con influencers como Fabiana Sevillano, que nos ha desvelado cómo se encuentra tras su ruptura con Pablo Vera, Violeta Mangriñán se moja al hablar sobre sus negocios, su nueva casa y desvela si le gustaría que sus hijas participaran en realites como ella.