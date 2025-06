Carmen Alcayde y Dinio García, cara a cara: "Cuenta la verdad de lo que pasó entre nosotros esa noche"

Fiesta 22 JUN 2025 - 20:01h.

Carmen Alcayde y Dinio García se han visto las caras para contar de una vez por todas la verdad sobre lo que pasó entre ellos

Durante mucho tiempo se ha especulado con el asunto: ¿Pasó algo en el pasado entre Carmen Alcayde y Dinio García cuando la colaboradora estaba casada? Han sido muchos los que han opinado al respecto y los que se han posicionado con uno y otro.

Por un lado, Dinio ha defendido durante años que una noche, tras un evento, entre él y la por entonces reportera de televisión hubo "carricoche". Carmen, sin embargo, ha desmentido siempre las palabras del cubano asegurando que entre ellos nunca pasó nada.

Ahora, tras 24 años de incertidumbre, Carmen Alcayde y Dinio García se ven las caras y protagonizan en el plató de 'Fiesta' el reencuentro definitivo.

Cruce de acusaciones entre Carmen y Dinio

Carmen Alcayde, haciendo gala del humor que le caracteriza, se ha sentado frente al cubano como si de un ring de boxeo se tratase. Sin embargo, la colaboradora de 'Fiesta' se ha puesto muy seria a la hora de defender su versión de lo sucedido:

"No tienes vergüenza, la última vez que nos vimos en una cadena de televisión, fuera, viniste y me dijiste que te perdonara por haber mentido todos estos años, ¿y ahora vienes aquí otra vez a contar esta mentira? Mírame a la cara y dime que tú te has enrollado conmigo esa noche. Esa noche nos reímos, pero no pasó nada entre nosotros, yo no te toqué en ningún momento".

Dinio, que no ha dejado durante estos años de defender que entre él y Carmen hubo "una noche de amor", le ha pedido a la valenciana que cuenta de una vez por toda la verdad:

"¿Tú me autorizas a compartir en mis redes sociales las fotos de lo que pasó aquella noche? No mientas, Carmen, cuenta lo que pasó aquella noche entre nosotros, ¿lo pasamos tú y yo bien aquella noche o no? Cuenta de una vez que tu matrimonio se ha roto por lo que pasó conmigo". Carmen contestaba desvelando lo que pasó realmente en Marbella:

"Lo que pasó aquella noche es que tú te metiste en un baño con la chica que venía conmigo, con la compañera que estaba esa noche haciendo el reportaje sobre la noche marbellí conmigo. Aquello no fue una fiesta, tú te metiste en el baño con ella y yo mientras me quedé con tu amigo gay fuera. A ella la despidieron por aquello y tú cambiaste la versión porque yo era más famosa".