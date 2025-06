Equipo Outdoor 22 JUN 2025 - 16:00h.

Terelu Campos ha actuado en Móstoles y sufre un pequeño contratiempo en el escenario

La significativa respuesta de Álvaro Escassi sobre su supuesto affaire con Terelu Campos

La obra de teatro 'Santa Lola' ha llegado a Móstoles, lo que le ha permitido a Terelu Campos debutar como actriz en la Comunidad de Madrid. A la salida del teatro, la presentadora ha atendido a la prensa, a la que le ha manifestado el contratiempo que ha sufrido en mitad del escenario mientras representaba la obra teatral. Además, se ha pronunciado sobre las sonadas ausencias familiares que ha habido en este día tan especial para ella (como las de su sobrino, José María Almoguera, o su hermana, Carmen Borrego).

"La gente se lo ha pasado bien, que es lo importante", declara Terelu cuando los reporteros le preguntan si sale contenta de este estreno. Y es que los espectadores parecen haber disfrutado de la obra y se han reído, algo que para la hija de María Teresa Campos, es lo realmente importante. Pero cuando le comentan que ya debería estar más suelta sobre el escenario, la Campos ha desvelado que ha sufrido un contratiempo sobre el escenario.

El contratiempo de Terelu Campos en su debut teatral en Madrid: "Nadie lo ha notado"

"Bueno, no te creas. He tenido un problema con el sonido a mitad de la obra y la mandíbula me daba al oído. Me ha incomodado mucho, pero bueno... No se ha notado, pero claro... Lo he notado yo", han sido sus palabras al respecto. Y es que el hecho de que el show haya continuado no ha hecho más que demostrar que Terelu, cada vez tiene más tablas sobre el escenario.

Terelu Campos se pronuncia sobre las notables ausencias en su debut en Madrid

Su hermana, Carmen Borrego, ha sido una de las grandes ausentes y ha extrañado que no haya acudido a este evento tan importante para Terelu, a pesar de contar con la entrada. ¿Qué ha ocurrido entonces? La Campos responde: "Hace unos días ha tenido un problema porque, hace unos días, han tenido que operar a una íntima amiga suya y se ha quedado a cuidarle".

Por otro lado, otra de las ausencias ha sido la de José María Almoguera, su sobrino. Ante esto, Terelu ha querido aclarar por qué el hijo de Carmen Borrego no ha ido a verla al teatro: "Tenía una boda (a la que ha acudido junto a María 'la jerezana', afianzando así su relación) y quería venir en mitad de la boda y le dije que no, bajo ningún concepto. Se lo prohibí yo", responde Terelu al respecto para cortar cualquier tipo de especulación.