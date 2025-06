Lidia González 22 JUN 2025 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ desvela con qué personas de la televisión sigue manteniendo contacto

La influencer reacciona al documental de ‘Inside Oriana’, en el programa completo: disponible en mitele

Violeta Mangriñán ha sido una de las invitadas al Lola Lolita Land y ha sido muy clara con una gran polémica que se ha generado últimamente. Después de que Oriana Marzoli cargase contra las influencers que reniegan de sus apariciones en realities, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se pronuncia al respecto y, de manera muy tajante, aclara si se avergüenza de su pasado televisivo. La valenciana ha querido ser muy clara con su respuesta y no se corta.

La creadora de contenido, que también ha confesado cómo reaccionaría si sus hijas quisieran participar en ‘SV’, se ha sincerado como nunca con un tema que suele ser muy tabú para algunas de sus compañeras de profesión. La valenciana ha desvelado con qué personas de la televisión sigue manteniendo contacto se cuenta el recuerdo que tiene de ese momento de su vida.

Se ha puesto sobre la mesa el hecho de que muchas influencers que han saltado a la fama tras participar en algún reality, ahora le dan la espalda a su pasado y es una pregunta que no se le podía dejar pasar a la extronista de ‘MyHyV’. La valenciana ha sido muy contundente a la hora de confesar si reniega de su pasado televisivo y asegura: “Estoy muy orgullosa, a lo mejor si no hubiera estado en la tele, hoy no estaría aquí”.

