Equipo mtmad 20 JUN 2025 - 14:39h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todo sobre su último encuentro con la exnovia de Christofer Guzmán

Fani Carbajo habla sobre las críticas que ha recibido por encontrarse con la ex de su ex, en el programa completo: Disponible en Mitele

Fani Carbajo llega con un bombazo dispuesta a actualizar sobre su vida en ‘En todas las salsas’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa a un nuevo capítulo del videopodcast con toda la información sobre las polémicas más recientes. Tras pronunciarse sobre no haber sido invitada a la boda de Susana Molina y desmentir informaciones sobre ella, Fani se sincera sobre el encuentro que ha tenido con Clara, la exnovia de Christofer Guzmán.

No es la primera vez que ambas se ve las caras, ya que anteriormente, Fani contaba en su canal de mtmad todo lo que había pasado en su conversación y, parece ser, que siguen en contacto hoy en día. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido un reciente encuentro con Clara sobre el que los presentes en el plató han querido saber todos los detalles. “Llevamos hablando medio año”, comienza explicando la influencer sobre el inicio de esta sorprendente relación.

La de Madrid publicó una foto en sus redes sociales junto a la exnovia de su exmarido, lo que desató la curiosidad de todos sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes' ya contaba en el pasado que hablar con Clara era como hablar de su propia vida y es que ambas han vivido las mismas cosas en sus relaciones con el mismo chico. “Hasta que no lo vives no sabes lo que es estar con él”, se sinceraba la expareja de Christofer Guzmán y añade: "La vida me ha dado la razón".

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha estado exenta de críticas por encontrarse con la que fuera novia de Christofer. “No tienes amigas, por eso quedas con la ex de tu ex”, le comentaban a Fani tras su encuentro con Clara. La madrileña no se ha quedado callada y ha dado su opinión sobre las críticas, además de explicar todo sobre su encuentro con la exnovia de su exmarido. ¡No te pierdas sus declaraciones!

