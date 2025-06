Equipo mtmad 23 JUN 2025 - 13:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su operación de pecho y desvela si volverá a aumentarlo

Bayan estalla contra las críticas constantes por exponer su vida sentimental

Bayan Al Masri regresa para sincerarse con sus seguidores en su canal ‘Yo primero’. Más de un año después desde que se sometió a una operación de pecho, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre como nunca sobre el proceso y cuenta todos los detalles sobre su intervención. Después de mostrar el impresionante cambio enseñando su pecho de antes, la de Mallorca llega para desvelar si volverá a pasar por quirófano para aumentarse el pecho.

La semana pasada se rompía al sincerarse sobre su dura infancia y la complida relación con su familia . Después de ese emotivo capítulo, Bayan regresa muy animada para mostrar el antes y después de su operación de pecho y contar cómo fue su proceso. La influencer comparte sus pensamientos sobre volver a aumentarlo y confiesa si pasará de nuevo por quirófano. “Siempre pienso en ponerme una talla más”, explica la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

El pecho de la de Mallorca fue un gran complejo en su pasado y por eso se plantea aumentarlo un poco más. “Me recuerda al complejo, eso es porque falta un poco”, se sincera la influencer sobre su talla de pecho tras la operación. Aunque Bayan está contenta con el resultado natural que logró con una primera visita al quirófano, no puede evitar pensar si es suficiente para estar totalmente satisfecha con su físico. ¡No te pierdas sus declaraciones!

El entorno de Bayan opina sobre su posible nuevo aumento de pecho

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta que en ocasiones no aprecia el cambio en su pecho. “Con algunos escotes no se nota”, se sincera frente a la cámara. Las personas más cercanas a Bayan le comparten su opinión al respecto y le aconsejan sobre si debería o no volver a pasar por quirófano. No sería la primera vez que la de Mallorca se aumenta un retoque estético, y es que ya le ocurrió lo mismo con los labios. ¿Será su pecho el nuevo aumento de la influencer? ¡Descúbrelo!

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aterriza en este nuevo capítulo de ‘Yo primero’ para compartir por primera vez todos los detalles sobre su operación de pecho. Muestra el resultado de su aumento y el antes y después, además de sincerarse sobre el complejo que le suponía en el pasado. La mallorquina también desvela la opinión de Eros sobre su pecho natural y la reacción de sus padres ante el aumento. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!