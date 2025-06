Anita Williams responde al familiar de su ex: "No dije nada por respeto a mi hijo"

Ana Carrillo 23 JUN 2025 - 18:50h.

Un exfamiliar de Anita Williams carga contra ella: "Es una desagradecida, debería cuidar de su ex, que está en prisión"

La exconcursante de 'Supervivientes' ha reaccionado a las declaraciones que el familiar de su exnovio dio a 'Socialité'

Anita Williams dio en '¡De viernes!' una entrevista en la que se abrió en canal: habló de su paso por un centro de salud mental, de su relación con las drogas, de su estancia en la cárcel por no cumplir la condena íntegra de servicios a la comunidad tras haber dado el DNI de una amiga cuando la pillaron robando una camiseta y de dos relaciones en las que fue maltratada física y psicológicamente.

La exconcursante de 'Supervivientes' aclaró que ambas relaciones habían tenido lugar antes de conocer a Montoya, pero no quiso poner fechas para que nadie supiera exactamente a qué dos hombres se refería. También contó que probó las drogas a los 18 años porque estaba con un chico que consumía y que, más tarde, volvió a consumirlas cuando estaba inmersa en una relación de maltrato.

Tras esta entrevista, un familiar de su exnovio ha concedido unas demoledoras declaraciones a 'Socialité', en las que acusa a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' de mentir: "Anita culpa a su ex de sus malos hábitos en el pasado y es al revés. La hemos ayudado siempre, es una desagradecida. No nos separamos de ella durante su enfermedad. En nuestra casa era una hija más. La relación de Anita y su ex comienza después de la pandemia. Están dos años, pero se nos hizo eternos. Lo dejaron porque ella decía que él le había puesto los cuernos y rompieron dos semanas después de que Anita diera a luz".

"Anita miente. Estamos desesperados por el vínculo que tenemos con ella. Es mentirosa y superficial [...] Hemos convivido con ella y hemos visto lo tóxica que es [...] Anita debería cuidar a su ex, que está en prisión y le ha dado lo más grande que tiene en su vida, en vez de bloquearnos y hacernos la vida imposible. Si quiere, hablamos de cuando quería ir a 'La isla de las tentaciones' con él. Luego fue con Montoya, le vale cualquiera. Por fama hace lo que sea", dice esta persona que fue familia política de la catalana.

Ante estas declaraciones, Anita Williams no se ha quedado callada y ha respondido desde la estación de Atocha a medios como 'Europa Press', que la esperaban para preguntarle por el tema antes de que pusiera rumbo a Barcelona para reencontrarse con su hijo Thiago. "Si yo hubiera querido fama la hubiera tenido hace mucho tiempo", ha sido lo primero que ha dicho, tras lo cual ha aclarado que ella no puso fechas ni habló de nadie en concreto como para recibir una reacción de este tipo: "Yo no he hablado de nadie en mi entrevista, he hablado de mí".

"Creo que tienen mucho que callar y los he cuidado al no contar nada porque si quiere empezar a jugar a estos temas mejor que no se meta porque a lo mejor se arrepiente...", ha añadido la catalana, que está dispuesta a dar detalles para defenderse si sigue hablando la familia de su ex: "Me están atacando y no es un ataque cierto".

"Yo no dije nada por respeto a mi hijo, pero me sorprende porque saben perfectamente la relación que su hijo ha tenido conmigo y ya está", ha tratado de cerrar el tema Anita, a la que le han preguntado para finalizar si es cierto que quiso ir con el padre de su hijo a 'La isla de las tentaciones'. "Para nada, aparte es que él no tiene el perfil para entrar", ha sentenciado.