Ana Carrillo 24 JUN 2025 - 19:34h.

Solo quedan tres días para que Marta López, colaboradora de 'TardeAR' y exconcursante de 'Supervivientes y 'Gran Hermano', se case con su novio, el fisioterapeuta Alejandro Huerta, que es doce años más joven que ella. Tras un año juntos, se van a dar el 'sí, quiero' ante 400 invitados, muchos de ellos famosos porque ella lleva 24 años trabajando en televisión y tiene un nutrido grupo de amigos conocidos.

La colaboradora tiene 51 años y su futuro marido, 39. Una diferencia de doce años sobre la que se ha sincerado en la revista 'Lecturas', confesando que tiene una preocupación relacionada con este tema: "Mi único miedo es que, como él tiene 12 años menos que yo, me deje de querer cuando me haga vieja. Él me dice que está enamoradísimo de mí. No aparento la edad que tengo, pero en algún momento esto tiene que caerse por todas partes. Me da miedo hacerme muy mayor y que no le valga".

Esa diferencia de edad es la que también le ha llevado a hablar con él acerca de la posibilidad de tener o no hijos tras su boda. Ella ya es madre de tres adolescentes, fruto de dos relaciones anteriores, pero su chico no es padre y quiere serlo, por lo que ella ha tomado la decisión de volver a ser madre para que él pueda cumplir su deseo: "Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz".

"Después de la boda lo hablaremos todo. Tengo la regla y la ovodonación es una opción, pero hay varias alternativas, como la adopción", declaró la colaboradora en la misma revista, donde se mostró muy convencida de las opciones que tienen como pareja para ser padres, pero que ya abordarán a partir del próximo viernes 27 de junio, pues primero quieren disfrutar de su boda y, después, ya verán cómo hacen para tener un hijo, que se unirá a los tres - Jorge, Teyo y Javier - que ya tiene ella y que se llevan genial con Alejandro Huerta.