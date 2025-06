Lorena Romera 24 JUN 2025 - 12:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reconoce que cree que es hora de "cerrar el capítulo" para no sufrir más

Marta Peñate comparte el resultado de las pruebas de ADN del bebé que ha perdido

Marta Peñate ha compartido una delicada reflexión tras perder el bebé que esperaba con Tony Spina. La influencer y colaboradora de televisión, que se dio a conocer en 'Gran Hermano' y ha participado en otros formatos como 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', cree que "es hora de cerrar el capítulo y no sufrir más físicamente".

A través de su perfil oficial de Instagram, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, se ha sincerado con sus seguidores sobre el momento anímico que atraviesa tras su aborto. La ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se ha tomado las pastillas abortivas para expulsar el embrión, que ha sido "lo peor que le ha pasado en el mundo".

La creadora de contenido lo ha pasado muy mal a nivel de dolores. Y, aunque ella acudió al hospital dispuesta a someterse a un legrado, los médicos le aconsejaron que, en su caso, lo mejor eran estas píldoras. La televisiva explicó que, al tener dos úteros, dos cuellos de útero y varias cirugías previas, "corría el riesgo de perforación".

Ahora, tras pasar por todo esto, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha desahogado: "No puedo más. Yo creo que es hora de cerrar por completo el capítulo y no sufrir físicamente más... porque psicológicamente está superado. Si este miércoles no lo he expulsado, me haré un legrado".

"Yo fui la primera en decir que no dolía mucho", ha reconocido Marta Peñate, basándose en la primera vez que tuvo que tomar estas pastillas abortivas. "Pero mi experiencia esta segunda vez... Han sido las peores cuatro horas de mi vida. Pensé que iba a ser más o menos lo de la última vez y tuve primero escalofríos, diarrea, vómitos... Y todo eso mezclado con unos dolores que hay mujeres que me lo han comparado con un parto", ha contado.

"No voy a pasar por esto nunca más"

De ahí que la influencer y colaboradora de televisión lo tenga claro. "No voy a pasar por esto nunca más. Tengo ganas de acabar con esto ya. Me entendéis, ¿no?", expresa, buscando la comprensión de sus seguidores, a los que se dirige en estos stories que ha publicado a través de su perfil oficial de Instagram, donde lanza esta reflexión tras haber perdido el bebé que esperaba.

A través del último directo que ha hecho en sus redes, una seguidora le ha preguntado que cuándo será el momento en el que diga "hasta aquí", y ella lo tiene claro. "Cuando deje de ser feliz", asegura. Y de momento no ha pasado. Aunque sí ha habido momentos que han sido muy complicados, ahora mismo se encuentra "muy bien a nivel psicológico".

Y aunque hay ocasiones en las que se plantea si "le compensará", todavía no ha llegado a ese punto en el que su mente le diga "basta, hasta aquí". Por eso, Marta Peñate esperará el tiempo reglamentario tras este aborto y volverá a intentar quedarse embarazada con la que será su cuarta transferencia embrionaria.