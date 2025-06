Lorena Romera 19 JUN 2025 - 13:58h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte el resultado del análisis del ADN del bebé que ha perdido

Marta Peñate comparte su informe de urgencias tras las críticas

Marta Peñate se ha sometido a nuevas pruebas tras su último aborto. La influencer y colaboradora de televisión, que participó en 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', se ha sincerado tras el diagnóstico médico que ha recibido, con el que intenta encontrar respuestas al motivo por el que podría haber perdido al bebé que estaba esperando con Tony Spina.

Seg ún lo que le habían dicho los médicos, en un primer momento, todo parecía apuntar a que podría deberse a una "anomalía cromosómica", pero la de Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, estaba a la espera de los resultados de unas analíticas. "Me sacaron sangre para mirar el ADN del embrión, porque me han dicho que ha podido ser una anomalía cromosómica", señalaba la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.

Ahora, la colaboradora de programas como 'Los vecinos de la casa de al lado' ha recibido los resultados de sus últimas pruebas médicas, donde ha quedado descartada esta anomalía cromosómica. Tal y como ha contado a través de un directo emitido en su perfil de Instagram, el bebé que esperaba con Tony Spina era una niña y "cromosómicamente estaba perfecta".

"Ha sido mala suerte y ya está, no vamos a darle más vueltas", se ha resignado la televisiva, que, aunque quiere pasar página, sí que ha tomado una decisión al respecto. "Me voy a hacer las pruebas inmunológicas", puntualiza. Se trata de un test mediante el que se evalúa la respuesta del sistema inmunitario de la madre en relación con el embarazo y el feto. "Permite identificar la causa del fallo de implantación del ovocito o del aborto en un tratamiento de fertilidad", apuntan desde la clínica de fertilidad y reproducción asistida, IVF-life.

Un rato de charla con sus seguidores, a los que ha contado los detalles de esta última visita al hospital, -donde, a pesar de lo que ella pretendía, le recomendaron tomarse las pastillas abortivas en lugar de someterse a un legrado, pues "corría riesgo de perforación" al tener dos úteros, dos cuellos de útero y dos cirugías previas-.

Según ha explicado, el sábado acudirá de nuevo al centro médico para comprobar si las píldoras han hecho efecto y se ha conseguido expulsar el embrión. En ese caso, tendrá que esperar tres meses para poder volver a intentarlo. La colaboradora de televisión ha explicado que tiene que esperar "mínimo dos menstruaciones", pero que también pueden influir otros factores que retrasasen esta nueva transferencia embrionaria, que sería ya la cuarta.