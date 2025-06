Lorena Romera 18 JUN 2025 - 11:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que si se somete a un legrado hay una posibilidad alta de que le perforen el útero

Marta Peñate actualiza su estado de salud y comparte su informe de urgencias tras las críticas

Compartir







Marta Peñate ha actualizado su estado de salud tras acudir al hospital para valorar si someterse a un legrado o tomarse las pastillas abortivas tras perder el bebé que esperaba. La influencer nacida en Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, que se dio a conocer en 'Gran Hermano' y también participó en 'Supervivientes', ha compartido lo que le han dicho en el centro médico, donde le han alertado de que corría el riesgo de perforación del útero.

La colaboradora de diversos programas de Telecinco, como 'Los vecinos de la casa de al lado', tiene útero bicorne -"con forma de corazón" y dos cuellos de útero, lo que complica este tipo de procesos. Si bien ella acudía al hospital dispuesta a someterse a un legrado y así lo hacía saber nada más llegar, la profesional que le atendía le hacía saber inmediatamente las contraindicaciones.

"Llevo una hora mirando tu historial y considero que lo mejor es que te tomes las pastillas", cuenta la pareja de Tony Spina que le dijo la médico al verla. Y es que ella estaba tratando de evitar las píldoras abortivas a toda costa, pues le han estado avisando de que "son como un parto". Aunque la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' le dijo que "son muy dolorosas" y que lo iba a "pasar fatal", la médico le explicó el motivo por el que, en su caso, es la mejor opción.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Tengo dos úteros, dos cuellos de útero y también tengo dos cirugías en el útero. Aunque un legrado normalmente se hace normalmente sin ningún tipo de problema, en mi caso hay una posibilidad más alta de que se me perforara el útero", explica la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que finalmente ha optado por las pastillas abortivas. "En tres o cuatro horas empezaré a tener contracciones y podré expulsar el embrión", cuenta en sus redes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Eso sí, Marta Peñate ha explicado que estas píldoras no siempre son efectivas. "Puede que no se expulse del todo y acabe en legrado. Espero que hagan efecto", ha comentado en una especie de ruego e insuflándose fuerzas a sí misma. "Si no sabéis nada más de mí en el resto del día es porque me estoy retorciendo del dolor", ha dicho la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'... Y así ha sido, porque la influencer y colaboradora no ha vuelto a actualizar su perfil de Instagram tras estas palabras.