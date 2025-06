Rocío Molina Madrid, 25 JUN 2025 - 11:12h.

La exnovia de Carlo Costanzia ha dicho si espera una nueva reacción por parte de Yulen Pereira a su embarazo

Artesanales y con mucho estilo: las últimas adquisiciones de Jeimy Báez para su bebé

Jeimy Báez se ha pronunciado acerca de su futuro con Yulen Pereira. La exnovia de Carlo Costanzia, que concursó en la última edición de 'GH DÚO' está en su sexto mes de embarazo y después de pasar por diferentes estados ha dado estas declaraciones a los periodistas de Europa Press cuando le han preguntado cómo está su relación con el esgrimista.

El suyo no está siendo un embarazo al uso después de destaparse por error que el padre de su futuro bebé era Yulen Pereira y este, por el momento, prefería mantenerse al margen y no estar al lado de la exconcursante de 'GH DÚO'. Sin embargo, aunque la relación entre ambos parece no coincidir en el tiempo, las últimas palabras de Jeimy parecen llamar al optimismo hacen vez que ambos están menos alejados después de todo lo que se han dicho en los platós televisivos.

Después de tener un susto y tener que ingresar en el hospital, la joven de 28 años, de origen dominicano, está en un buen momento anímico y así se lo ha hecho saber a los medios. Tirando de humor y de optimismo ha respondido a si espera un acercamiento o reacción por parte de Yulen Pereira cuando se produzca el nacimiento. Y sus palabras dejan la puerta abierta para el exconcursante de 'Supervivientes' y lo que haga este finalmente.

"Ya se verá eso. Estoy súper bien", ha confesado la influencer sobre su estado de ánimo y cómo afrontaría un acercamiento de su expareja. Jeimy Báez no ha dado un 'no' o una negativa rotunda a que se produzca un cambio de opinión por parte de Yulen Pereira sobre lo último que dijo de este tema.

Cada vez más centrada en prepararse para el cambio que va a dar su vida y en vivir esta dulce etapa, la exconcursante de 'GH DÚO', sí que ha expresado que se encuentra "muy bien", aunque ha reconocido que la llegada tan fuerte del verano y las altas temperaturas le está haciendo menos llevadero su sexto mes de gestación.

Al preguntarle cómo lo lleva, su respuesta ha sido clara y concisa: "fatal", ha contestado al llegar sola del supermercado, donde ha ido a hacer la compra y gracias a lo que nos hemos enterado que ahora mismo lo que no falta en su nevera y solo le apetece tomar es fruta fresca para hidratarse y refrescarse con las altas temperaturas.