Rocío Molina Madrid, 25 JUN 2025 - 18:12h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado que ha cerrado su triste capítulo del aborto: "Llevo diez minutos llorando"

Marta Peñate, tras su aborto: "Creo que es hora de cerrar el capítulo y no sufrir más físicamente"

Marta Peñate no ha podido más y entre lágrimas se ha derrumbado por completo. La influencer y colaboradora de televisión, que se dio a conocer en 'Gran Hermano' y ha participado en otros formatos como 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', ha cerrado el capítulo del aborto al lograr expulsar el embrión y ha dado la noticia a sus seguidores.

Tal y como ha ido haciendo a cada la paso la influencer de 34 años, esta ha comunicado las novedades de su estado después de que lo último que se supiera de ella es que estaba mal ya "a nivel físico" al tomarse las pastillas abortivas y no haber logrado expulsar al embrión. Una situación que a Marta Peñate le estaba pasando ya factura y que ahora ha actualizado a través de sus historias de Instagram.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha pasado por todo lo peor que se puede vivir tras un aborto, pero parece que su sufrimiento ha llegado a su fin. Así ella misma lo ha expresado en una de sus historias en las que ha aparecido llorando y totalmente sobrepasada por lo que ha vivido en las últimas horas.

La creadora de contenido lo ha pasado mal a por los dolores que ha sufrido después de tomar las pastillas abortivas y ver que estas no habían dado resultado. Tras ese sufrimiento, ella misma acudía al hospital dispuesta a someterse a un legrado, pero le insistían en que siguiera con las pastillas, dado que al tener dos úteros y dos cuellos de útero corría el riesgo de "una perforación".

Pero toda esa pesadilla parece que queda ya atrás a juzgar por sus últimas y esperadas declaraciones. "Llevo diez minutos llorando y subo esta historia llorando entre comillas porque cuando estaba llorando más no me grabé, pero por fin lo he expulsado. Os lo juro son lágrimas de alegría. Es muy fuerte. En plan, por fin se acabó esta tortura", ha admitido la canaria tras describir que todo lo que ha pasado ha sido "lo peor del mundo".

Marta Peñate, quien recientemente dio a conocer el resultado de la prueba de ADN del bebé que perdió, cierra con esto el capítulo de su aborto tras su tercera transferencia embrionaria y se siente ya preparada para intentar pasar página.

Por fin puedo cerrar este capítulo y lo que digo psicológicamente lo estaba llevando muy bien, pero físicamente ya estaba siendo muy cansino. Ya volvemos a mi vida, chicos. Ahora tengo que estar quince días sin bañarme en la piscina y en la playa, pero no pasa nada es lo de menos", ha sentenciado entre con pena y alegría por poder dejar de hablar de este episodio tan traumático para ella y para Tony Spina.