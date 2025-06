Carlos Otero 26 JUN 2025 - 13:00h.

Repasamos la historia de la pareja desde 2019: momentos felices, muchas broncas y otras tantas reconciliaciones

Pablo Pisa y Steisy anuncian su ruptura: ''Solo quiero dejar de sentir tanto dolor''

El amor ha terminado para Pablo Pisa y Steisy. La carismática pareja ha puesto fin a su relación sentimental de seis años, durante la cual han compartido un hijo en común. En este tiempo, sus seguidores en redes sociales y nosotros en Outdoor hemos vivido como propios cada uno de sus pasos: crisis, reconciliaciones, mudanzas, maternidad y crianza… Ahora que todo ha concluido, vamos a poner en orden su timeline.

2019: la pareja se conoce por redes sociales

Tenemos que retroceder hasta 2019, antes de la pandemia y el confinamiento, para remontarnos al inicio de esta historia. La ex tronista y participante de 'Supervivientes' contaba en Telecinco que se había enamorado por primera vez desde los 14 años.

"No se parece en nada al prototipo de chicos que me han gustado siempre, pero es el novio más guapo que he tenido en mi vida", aseguró en su entrevista. Steisy explicó entonces que todo comenzó por redes sociales, pero se desvirtualizaron en una discoteca. "Sin conocernos, sin hablar ni nada, nos acercamos y estuvimos como quince minutos abrazados", relató.

2021: convivencia y primeras tensiones

Dos años después de conocerse, Steisy y Pablo dieron el paso clave para formalizar su relación: irse a vivir juntos. Sin embargo, a los pocos meses de convivencia surgieron los primeros problemas. Según contaron a través de sus canales, tuvieron “muchas discusiones”, aunque al final el amor siempre se imponía.

Enero de 2022: la crisis personal de Pablo

El canal de Pablo Pisa en Mtmad, 'Be Happy', fue el medio elegido para compartir con sus seguidores que atravesaba una crisis emocional. Pisa decidió pausar su colaboración con la plataforma para evitar tensiones con Steisy. Según comentó, el hecho de que ella compartiese demasiados detalles íntimos en su propio canal le generaba malestar. Steisy anunció que Pablo se había marchado de casa y reconoció entonces que Mtmad había desgastado su relación, pero al tiempo volvieron

Octubre de 2022: crisis pública durante 'Pesadilla en el Paraíso'

Uno de los grandes baches de la pareja en sus seis años juntos tuvo lugar durante la participación de Steisy en el reality 'Pesadilla en el Paraíso'. Los acercamientos de la granadina con Dani G. Primo provocaron que Pablo estallase en redes sociales e incluso abandonase el plató del programa.

En el reality, Steisy confesó a Dani que a veces se aburría en su relación con Pablo por su actitud protectora. Dolido, Pablo declaró entonces que su relación se había roto en ese momento, pero tras una conversación en directo, Steisy pidió perdón y ambos intentaron reconducir la relación.

Otoño de 2023: mudanza y embarazo

En octubre de 2023, la pareja anunció con una alegría desbordante la gran noticia que llevaban tiempo esperando: Steisy estaba embarazada. "Era súper deseado", reconocieron, contando que estaba de dos meses y medio. La gestación coincidió con otro gran proyecto: su chalet en la sierra de Madrid, 'Villa Garbanza'. Se trata de una vivienda con tres dormitorios y tres baños que Pablo, arquitecto de profesión, diseñó personalmente.

Abril de 2024: el nacimiento de Athenea

En la primavera de 2024 nació la pequeña Athenea, lo que transformó la dinámica de la pareja. Steisy admitió que les costó adaptarse a esta nueva etapa, en la que los momentos de felicidad se alternaban con los de agotamiento.

En redes, Steisy confesó sentirse desbordada por necesitar más ayuda, algo que molestó a Pablo, quien sintió que se le señalaba como mal padre. Pisa estalló en sus stories, diciendo estar "harto" y revelando que estaba medicado por ansiedad. Steisy pidió perdón públicamente, reconoció sus errores y la pareja se reconcilió.

Finales de 2024: problemas de salud y más conflictos

En el otoño de 2024, la pareja sufrió un gran susto cuando Pablo fue ingresado por una crisis respiratoria. Tras salir del hospital, los problemas entre ellos se agudizaron: el estrés por la maternidad, las obras en casa y los problemas con sus perros colmaron la paciencia de ambos.

Junio de 2025: la ruptura definitiva

El 8 de junio, Pablo anunció en redes sociales que habían decidido “tomar caminos separados” tras reflexionar profundamente sobre su relación y el bienestar de Athenea.

Steisy, devastada, publicó un comunicado admitiendo que aún ama a Pablo y que no quiere que su hija crezca con una "historia rota".