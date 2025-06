Javier Tudela muestra el desorbitado ticket de su compra semanal: qué hay en su carro

Silvia Herreros 26 JUN 2025 - 11:01h.

Javier Tudela muestra el desorbitado precio que le ha costado su compra semanal. Tras hablar de su difícil situación económica, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP', ha ido al supermercado. El desorbitado precio de su ticket ha dejado a muchos sin palabras. El hijo de Makoke se ha dejado cerca de 250 euros en la compra y su carro está medio vacío.

Casi 50 euros en pañales para sus hijos, leche infantil, agua mineral embotellada... En el ticket se pueden ver varios productos para Javi Jr. y Bianca, los nietos de la exconcursante de 'Supervivientes'. Pero también una variada lista de artículos, algunos de primera necesidad y otros caprichos imposibles de auténtico lujo.

Kiwis amarillos, uvas, una piña, pimientos verdes italianos, tomates kumato... Tudela y Marina Romero no dudan en incluir frutas y verduras para hacer su cesta más saludable. No se olvidan de las proteínas de origen animal, y también compran huevos, estofado de cerdo, hamburguesas de pollo, lomo extra adobado, hamburguesas mixtas o salchichas Frankfurt. Estos alimentos ofrecen una pista sobre la dieta omnívora que seguirían en su casa, compuesta por un variado tipo de alimentos ya preparados o de fácil preparación.

Natillas, yogures, gelatina proteica, leche de vaca entera enriquecida en calcio para un mayor aporte nutricional, son otros de los productos de su carro. En su compra también se incluyen un bote de ajo en polvo, salsa de soja, edulcorante y aceitunas. También encontramos algunos artículos para el cuidado del hogar, como como perlas de olor para la lavadora, un spray de planchado fácil o vinagre de limpieza, tampoco faltan.

El artículo menos necesario (y el más caro de todos) es una botella de Whisky japonés valorada en 83,50 euros. Esta bebida alcohólica premium o de alta gama, dispara por completo la factura de la compra que ha hecho Javier Tudela.

El influencer no se esconde y no se avergüenza del dinero que se ha dejado en el supermercado. A través de sus historias temporales de Instagram ha apostado a que sus seguidores no serían capaces de adivinar el monto final de su ticket, que ha sido de 248,43 euros. "No habéis acertado ni UNO", ha escrito junto al mismo.