Claudia Bavel ficha por Warrior Games: de su pasado televisivo a su vínculo con Bad Bunny

Claudia Bavel se hizo conocida por aparecer en una revista en compañía de Iker Casillas y ahora es concursante de Warrior Games

Álex Ghita, primer concursante oficial de Warrior Games, habla sobre su experiencia en el formato

Bombazo en Mediaset Infinity: entre los participantes de Warrior Games, el reality de artes marciales mixtas que conduce Marina Rivers, estará nada menos que Claudia Bavel. Protagonista imprescindible de la crónica rosa de los últimos meses, la catalana luchará con uñas y dientes por convertirse en una estrella profesional del MMA.

Conocimos a Claudia, de 29 años, hace una década cuando participó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La modelo e influencer debutó en el dating show con tan solo 18. "Tengo mucho carácter y soy muy posesiva", avisaba a los espectadores cuando aterrizó en MYHYV. Dos años más tarde regresó al programa con la intención de conquistar a Suso Álvarez. Aunque lo intentó, Claudia no logró hacerse el corazón del hoy novio de Marieta.

Muy cercana a varios futbolistas

En los últimos meses Claudia ha estado en el ojo del huracán informativo por sus relaciones con diferentes astros del balón. El pasado mes de febrero los paparazzi captaron a la creadora de contenido en compañía de Iker Casillas. Las imágenes los mostraban saliendo juntos de un hotel donde ambos pasaron la noche. Tal fue el revuelo generado que Claudia se sentó en ‘¡De Viernes!’ para explicar su vínculo con el excapitán madridista: "Iker y yo tenemos una relación desde hace un año y medio. Conocí a Iker a través de las redes sociales, interactuamos con 'likes' y al final empezamos a hablar por chat privado. Cuando empezamos a tener encuentros tuvimos una relación abierta y llegó un punto en el que la cerramos", declaró sin tapujos.

Posteriormente se le ha relacionado con otros futbolistas como Joaquín Sánchez, con quien intercambió unos mensajes que pusieron en jaque el matrimonio del gaditano, o más recientemente con Lamine Yamal, aunque ella ha explicado en 'TardeAR' que con la estrella del Barça solo ha coincidido en fiestas y ha intercambiado algunos mensajes, sin que pasara nada más entre ellos.

Su relación con Bad Bunny y Ozuna

Entre las conquistas VIP de Claudia no solo hay cracks del fútbol, también cantantes de primer nivel internacional. En el año 2018 la catalana mantuvo una relación con Bad Bunny, que ella ha acreditado con fotografías de archivo. Según ha revelado, durante su historia común el reguetonero la utilizó como musa para componer algunas de sus canciones más conocidas como 'Titi me preguntó' o ‘Gucci Gang’. Algo parecido le ocurrió con el reggaetonero Ozuna, con el que también mantuvo un idilio: “Me decía ‘te quiero’ y todo. Él sabe que tengo fotos con él, conversaciones y vídeos y no lo ha desmentido”.

Aficionada a la moda y a los viajes

La cuenta de Instagram de Claudia, que atesora más de 290.000 mil seguidores, nos permite asomarnos a la vida cotidiana de la nueva concursante de Warrior Games. A través de sus publicaciones podemos inferir que la catalana es una amante de la vida sana y los viajes. Fotografías tomadas en diferentes localizaciones como Dubai, México o Menorca ilustran sus inquietudes por conocer diferentes lugares del globo terráqueo.

Pero no solo vive entre aviones y aeropuertos, Claudia es una mujer muy sofisticada que le gusta mostrar una imagen muy cuidada. Sus apariciones de social media están milimétricamente calculadas para lucir estilismos de infarto en los que la joven destila sensualidad.