Anita Williams y Carmen Alcayde sacan sus trapos sucios en '¡De Viernes!' y protagonizan un tenso cara a cara: "Pienso que no quieres"

Mientras Anita Williams y Montoya se encontraban en plena aventura en 'Supervivientes' en abril de este año, al programa 'Fiesta' llegaban unos polémicos audios del propio concursante presuntamente filtrados por el entorno de la que fue su expareja con el fin de perjudicar el concurso del sevillano.

En el contenido de esos audios se podía escuchar cómo Montoya negaba su amistad con el que ha sido su defensor en el reality después de que el mismo subiese un video de un casting de Anita Williams donde la misma hablaba de sus problemas legales en el pasado.

Antes de tener su cara a cara con Carmen Alcayde en '¡De viernes!', la catalana aclara a los colaboradores esta incógnita sobre la que todavía no se habían pronunciado: ¿Habrá sido ella quién filtró los audios?

"Si yo hubiera dejado cosas preparadas, no hubiera dejado eso"

Al hablar sobre las posibles razones por las que Montoya ha decidido retirarse temporalmente de la televisión, José Antonio León le pregunta a Anita Williams si cree que uno de esos motivos es el material que supuestamente dejó preparado ella para desprestigiar el concurso del andaluz. "Te digo que el material yo nunca lo he dejado preparado", desmiente la catalana.

La exsuperviviente cuenta que, cuando ella salió de 'La isla de las tentaciones', tenía un grupo con "las pocas personas" que le defendían en ese momento a los que les envió los audios filtrados posteriormente de Montoya dándole las explicaciones de por qué Vier estaba subiendo cosas sobre su pasado "sin saber".

"Ellos me dijeron 'Habla con Montoya y si es su amigo que coja y los borre' porque yo me está volviendo a ver con él antes de la emisión de 'La isla' y, una vez emitida, me he vuelto a ver con él y siempre hemos estado en contacto aunque no hayamos vuelto", relata.

Estas declaraciones llevan a Terelu Campos a preguntarle si Vier no era verdaderamente su amigo entonces. "Lo conoce después de salir de 'La isla', o sea, entre septiembre y octubre", confiesa. Además, a la catalana le hace "mucha gracia" que se le acuse de haber planeado la filtración: "Si yo hubiera dejado cosas preparadas, no hubiera dejado eso".

En cuanto a si existe contenido de ella hablando mal de su expareja, Anita Williams lo niega: "Para nada digo nada en contra de él, ni de mi relación. Yo de mi relación no he hablado nunca, ni de él tampoco públicamente, ni voy a hablar nunca. Al final es una persona que he querido y que quiero. Considero que las cosas de casa, se quedan en casa".

Eso sí, con una excepción... Su affaire en Playa Misterio: "Sí que es verdad que el otro día en el plató me salió decir eso, pero porque Sandra dijo 'Hoy vamos a hablar con la verdad' y fue él el que me dijo 'Habla cien por cien con la verdad' y yo lo único que hice es contarla".

La relación entre Anita Williams y Carmen Alcayde ha pasado por todo tipo de fases, pero ahora mismo no están pasando por su mejor momento, como hemos podido comprobar en el programa '¡De Viernes!'.