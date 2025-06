Anita desvela qué pasó después de la polémica gala en la que discutió con Montoya

Inesperada sorpresa tras la final de 'Supervivientes'. Anita y Montoya llegaron a España muy enamorados y derrochando síntomas de una buena relación. Pero todo acabó esa misma noche, cuando los focos se apagaron. A la mañana siguiente, Montoya habría tenido una actitud muy fría con Anita y ella se mostró decepcionada al respecto. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' intentaron zanjar esta polémica el jueves en una gala en directo, pero, lejos de reconciliarse, terminaron más distanciados. Ahora, Anita Williams aclara en '¡De viernes!' en qué punto está su relación con Montoya.

Todo ha saltado por los aires. Anita y Montoya se han visto las caras en una gala especial con los finalistas de 'Supervivientes 2025' y ha quedado patente que no hay buen rollo entre ellos. En mitad de una tensa conversación cargada de lágrimas y reproches, Anita decidió destapar que habían mantenido relaciones íntimas mientras se encontraba en Playa Misterio, conviviendo con Manuel. Esto enfadó a Montoya, quien decía sentirse traicionado por Anita mientras negaba tales hechos. Tras todo este revuelo, ¿cómo se encuentra la relación entre ellos? Anita responde a todo en '¡De viernes!'

Anita Williams aclara cómo es su relación con Montoya en la actualidad

¿Qué pasó después de esta durísima gala en la que ambos lloraron? Salió de las instalaciones de Mediaset con su amiga y se fue al hotel con su madre: "No he dormido apenas nada, me fui a dormir súper tarde y hoy el día igual. No hemos hablado. Lo que visteis ayer. Al final lloré porque me sentía como culpable de haber dicho algo que es verdad. Sí que es verdad que no lo conté hasta ayer, no lo hubiera contado jamás. Me sentí como 'cuenta la verdad, cuenta la verdad', pero no voy a contar la que tú quieras, sino la que llevo calando durante meses".

Anita reconoce que aún sigue queriendo a Montoya ("el amor no se me va en un día ni en una semana") y cree que él también la quiere a ella, pero a la hora de analizar sus sentimientos revela que "el problema es que no sabemos querernos bien. Tenemos que centrarnos en nosotros primero, porque así no vamos a tener una relación cordial. No es sano". Cuando el presentador del programa le pregunta a Anita en qué punto está entonces su relación con Montoya, responde de manera breve y contundente: "Como visteis ayer. Cero".