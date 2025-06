Lorena Romera 27 JUN 2025 - 14:31h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' revela cómo se lleva con su suegra antes de la boda con su novio

Marta López comparte su preocupación en la relación con Alejandro Huerta por la diferencia de edad

Compartir







Marta López cuenta las horas para la boda con su novio, Alejandro Huerta. La colaboradora de 'TardeAR', exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', se ha sincerado sobre la relación que tiene con su suegra. La también influencer asegura que "no quiere ser su amiga" y da detalles sobre el vínculo que existe entre ellas.

Tras un año de noviazgo, Marta López y Alejandro Huerta -que es doce años más joven que ella- se van a dar el 'sí, quiero' ante 400 invitados. Muchos de ellos rostros conocidos con los que ha hecho muy buenas migas gracias a los 24 años que lleva trabajando en televisión.

PUEDE INTERESARTE Una novia boho y vintage: el vestido de Marta López en su boda con el padre de sus hijos

Después de meses de preparativos, tan solo quedan dos días para su gran día. La colaboradora tiene 51 años y su futuro marido, 39. Una diferencia de edad que le preocupa, y sobre la que se sinceraba en su última entrevista para 'Lecturas':

PUEDE INTERESARTE Detalles exclusivos de la boda de Marta López: los dos vestidos y una llamativa ausencia

"Mi único miedo es que me deje de querer cuando me haga vieja. Él dice que está enamoradísimo de mí. No aparento la edad que tengo... Pero en algún momento esto tiene que caerse por todas partes. Me da miedo hacerme muy mayor y que no le valga".

Canal de Whatsapp de Telecinco

En esa misma charla, la colaboradora de 'TardeAR' se ha sincerado sobre la relación que tiene con su suegra. "Su familia es maravillosa, me he sentido muy querida", expresa la colaboradora, que asegura que con la madre de su novio está "encantada". Eso sí, tiene claro el tipo de vínculo que quiere tener con ella. "Tampoco quiero ser su amiga, pero nos llevamos fenomenal", subraya.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Respecto a la opinión que su suegra puede tener sobre la relación de su hijo con alguien que ya ha sido madre -y, en su caso, con tres hijos-, Marta López apunta lo siguiente: "Imagino que una preferirá que su hijo se case con alguien sin hijos, pero a mí no me han hecho sentir mal nunca". Pero la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' sí se plantea quedarse embarazada de Alejandro Huerta.

"Me parecería muy egoísta que él no pueda ser padre porque yo no pueda. Él quiere y lo haremos. Después de la boda hablamos todo. Tengo la regla y la ovodonación es una opción, pero hay varias alternativas, como la adopción. Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz", señala la colaboradora de 'Vamos a ver', que se dará el 'sí, quiero' en las próximas horas.