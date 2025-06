Stella Ábalos, concursante de ‘Warrior Games’, empezó desde bien pequeña en boxeo y ahora es la campeona de España de MMA

MadridLa nueva plataforma digital, Mediaset Infinity, apuesta por la combinación de influencers, deporte y entretenimiento en el programa presentado por Marina Riverss, ‘Warrior Games’. Un formato novedoso donde los haya que busca jóvenes promesas dedicadas a las artes marciales mixtas (MMA): no se trata solo de un reality, pues sus concursantes, aunque amateurs, luchan por convertirse en luchadores profesionales, con la ayuda de los hermanos Climent, entrenadores y fundadores del club que lleva su nombre, conocidos por haber entrenado al mismísimo Ilia Topuria.

Entre los concursantes hay caras conocidas dentro del mundo Telecinco, pero también nuevos rostros que llegan dispuestos a sorprender al espectador: Stella Ábalos es una joven luchadora de 25 años, todo un referente en el mundo de la lucha femenina, apodada como “la jefa”. La joven madrileña es todo un referente de disciplina, constancia y esfuerzo, lo que le ha llegado a estar en lo más alto de este deporte.

La joven madrileña estudió Diseño y Gestión de Moda y ha tenido trabajos de lo más variopintos hasta llegar a dedicarse por completo a lo que realmente le gusta. Su día a día gira en torno al deporte en todos sus ámbitos, pues también ayuda a miles de personas a lograr sus cuerpos soñados.

Amante del boxeo

A sus 24 años, lleva toda la vida dedicada a los deportes de contacto, algo que no siempre le ha resultado fácil. “Siendo chica, tuve un poco de dilema en casa con mis padres. La condición siempre era, o estudias o no te pago el gimnasio”, asegura la luchadora en una entrevista a ‘As’. Los estudios siempre han sido una prioridad para ella, quien estudió hasta cuarto de Diseño y Gestión de moda. “Siempre he sido aplicada. Pero ya, claro, ya después llegó un momento en el que, si yo quería dedicarme al deporte, no era compatible, y no lo podía compaginar”, asegura Stella Ábalos, que lleva viviendo sola desde su mayoría de edad.

Se inició en los deportes de contacto a través del boxeo y de la mano de profesionales de la talla de Pablo Navascués y Soraya Sánchez, amigos de su familia. A los 15 años se adentró en el kick boxing y después con el jiu jitsu, disciplina en la que ha destacado siempre.

Su vida cambió por completo cuanto la llamaron del entorno de Ilia Topuria para hacer un training camp, con los hermanos Climent en el Climent Club de Alicante. “Estuve una semana y flipé. Cuando eres luchadora y llegas a un sitio donde hacen lo mejor de lo mejor tú dices, si yo quiero pelear y lo quiero hacer bien, es que tengo que estar aquí”, asegura la campeona de España de MMA, quién dejó Madrid para luchar por su sueño.

Una trabajadora nata

La concursante de ‘Warrior Games’ es todo disciplina, constancia y esfuerzo en busca de cumplir sus sueños, cuando empezó a estudiar la carrera, algo que compatibilizaba con el deporte, pasaba más de 20 horas fuera de casa. Cuando se instaló en Alicante, además de entrenar también daba clases para mujeres.

“A mí me encanta. Aprenden y se ponen en forma, al mismo tiempo que ganan mucha autoestima y seguridad. A mí me la ha dado, yo me sentía un poco vulnerable cuando era pequeña porque he tenido una infancia muy complicada. Yo sé que soy fuerte, y sé que no soy vulnerable. Soy peligrosa, bastante peligrosa. Entonces, las veo y cogen mucha confianza, y eso me gusta. Como que se combinan las dos partes, ayudarlas en lo físico, pero también en su evolución mental y con ellas mismas”, asegura la madrileña, quien en un futuro piensa en sacar a competir a peleadoras.

La influencer también ha trabajado en Eurosport comentando el contenido de UFC y MMA en la plataforma, algo que hacía cuando trabajaba como camarera por las noches, algo que tuvo que dejar pues era incompatible con la rutina de trabajo y entrenamientos. Ahora mismo está completamente centrada en abrirse paso como luchadora y cumplir el sueño de su más tierna infancia.

La luchadora también tiene un “coaching online” con entrenamientos y planes de nutrición personalizados con comunicación continua en el que se monitorizan los progresos de sus clientes, con el objetivo de sacar su mejor versión.

Todo un referente en redes sociales

Además, la luchadora también tiene hueco para las redes sociales. Con sus más de 33 mil seguidores, no solo comparte contenido deportivo, también su día a día, sus entramientos y su cuidada alimentación.

Recetas fit, viajes, trucos de estilo de vida y mucha paz mental abundan en su tablón de Instagram.