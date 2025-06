Inés Gutiérrez 30 JUN 2025 - 00:33h.

Claudia y Marc comenzaron su relación en 2018 y desde entonces han formado una bonita familia

Claudia Rodríguez, mujer de Marc Cucurella, habla del duro momento del diagnóstico de autismo de su hijo en ‘Madres: desde el corazón’: "Nos unimos muchísimo"

Compartir







MadridLos éxitos en la carrera deportiva de Marc Cucurella le han llevado a convertirse en una de las figuras más reconocibles de la selección española de fútbol, aunque a eso seguramente ha contribuido un poco más su leonina melena. Su cabello rizado y de gran volumen se ha convertido en su seña de identidad y es un estupendo punto de referencia para saber dónde se encuentra en el campo de fútbol.

Esto seguro que es una gran ayuda para los tres pequeños que tiene en casa, una gran familia que comparte con la diseñadora Claudia Rodríguez. La pareja, que mantiene una relación desde hace años, ha demostrado estar muy unida en los momentos buenos y también en los más complicados.

Claudia Rodríguez, así es la mujer de Marc Cucurella

Cucurella juega para el Chelsea y vive en Londres junto a su pareja y sus hijos, Mateo, Río y Bella. Claudia y Marc comenzaron su relación en 2018, una historia de amor de la que hablaron en Hola. “Nuestra relación ha sido maravillosa, con nuestros más y nuestros menos, pero como cualquier pareja”.

“Para mí, lo más difícil fue aparcar mis sueños para perseguir los de él, pero nunca me he abandonado tampoco, siempre he seguido apostando por mí, buscando un plan B, y Marc me apoya muchísimo, siempre está pendiente de mí, dándome ideas y ayudándome en cada paso que doy”, decía Claudia durante la entrevista a la revista. “Una de las cosas que me enamoró de Marc era ver la persona que yo era estando con él. Siempre digo que Marc me ha hecho mejor persona”.

PUEDE INTERESARTE Las madres de la Roja: las historias de las mujeres que mejor conocen a los niños que querían jugar al fútbol

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Igual que Marc, Claudia nació en Barcelona, aunque ella lo hizo dos años después (él cumplirá en julio 27 años), tiene formación en ballet, pero es en las redes sociales y la comunicación donde parece haber encontrado su lugar. Una profesión que puede compaginar con otra de las facetas más importantes de su vida, la de madre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es un papel que disfruta, pero que tiene más retos de los que esperaba, pues Mateo fue diagnosticado con autismo, algo de lo que la pareja quiso hablar en el documental Married to the Game. “Vimos algo diferente en Mateo cuando era pequeño, de unos 13 meses, pero fue un proceso largo obtener el diagnóstico”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Cuando nos mudamos a Chelsea, lo empezamos a llevar al colegio y estaba muy disgustado, y no sabíamos la solución. Tienes que encontrarla tú mismo, y te sientes muy mal porque no estás preparado”, explicaba sobre el proceso que habían tenido que afrontar como familia, algo que no fue sencillo. “Te preparaste para ser madre, pero no para ser madre de un niño autista, así que te sientes mal. Fue muy, muy difícil verlo así, tan afectado, y simplemente intentamos encontrar la mejor solución”.

En su caso, para que el pequeño se sintiera mejor, entre otras cosas, buscaron un colegio especial. “Encontré un lugar increíble en Londres donde lo comprendían y entendían sus necesidades, así que lo mudamos allí y nuestras vidas cambiaron por completo”.