Ana Carrillo 30 JUN 2025 - 20:26h.

Carlo Costanzia padre ha salido en defensa de la hija de Terelu Campos tras la polémica por el vídeo apoyando a Pietro Costanzia

Alejandra Rubio reaparece tras la polémica de su vídeo en Turín: "Le han tirado de las orejas"

Compartir







Alejandra Rubio ha sido muy criticada por el vídeo en el que aparece gritando "feliz cumpleaños" a las puertas de la cárcel de Turín donde su cuñado, Pietro Costanzia, está cumpliendo condena. El vídeo lo compartió su novio y padre de su hijo, Carlo Costanzia, pero la hija de Terelu Campos es la que ha recibido las críticas porque es la que siempre dice que no comercializa con su vida privada.

PUEDE INTERESARTE José María Almoguera le lanza un dardo a Alejandra Rubio tras su vídeo a las puertas de la cárcel

La colaboradora de 'Vamos a ver' se ha defendido diciendo que no fue ella la que compartió el vídeo, que fue su novio y que lo hizo como forma de reivindicar que no cree justa la condena de su hermano. No obstante, muchos consideran que es una acción, la de compartir el vídeo, que la nieta de María Teresa Campos no debería haber apoyado. Su madre, Terelu Campos, se ha querido mantener un tanto al margen al ser preguntada en '¡De viernes!'.

La hermana de Carmen Borrego explicó que no quería hablar de su hija porque nunca lo hacía: "No tengo nada que decir. Creo que Alejandra ha hecho el comunicado y cuando llegue a 'Vamos a ver' le dirá a la dirección, al presentador y a sus compañeros lo que le tenga que decir. Lo demás no me pertenece".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Quien sí que ha querido hablar del asunto sin cortapisas ha sido el suegro de Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre, que ha emitido un comunicado en Instagram para defenderla de las críticas: "Alejandra, a pesar de los constantes e injustificados ataques, quiso expresar su cercanía al hermano de su compañero y padre de su hijo. Para mí es un honor que tenga el valor de expresar estos sentimientos en un contexto tan difícil, muchos lo evitarían. Le doy las gracias de corazón y el vídeo no lo hizo ella, lo hice yo porque estábamos juntos".

Carlo padre también ha subrayado que apoyar a un familiar no quiere decir defenderlo de sus errores: "Amar a un hijo, o un ser querido no significa justificar los posibles errores, pero no es por eso por lo que hay que abandonarlo, sobre todo cuando sabes que no es una mala persona. No hay nada que celebrar de lo que ha pasado, expresamos solo apoyo y amor incondicional a un miembro de nuestra familia, Pietro es el primero que ya está pagando por sus errores y será para toda su vida".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Nadie justifica lo que hizo, hay que asumir las consecuencias, siempre que la pena sea justa y se base en la verdad de los hechos, y por eso se luchará. Por desgracia, la tragedia permanecerá, para el chico y para todos. Gracias, Alejandra", ha terminado diciendo el ex de Mar Flores en su comunicado, al que la prima de José María Almoguera ha respondido en la zona de comentarios de la publicación.

La respuesta de Alejandra Rubio

"Gracias por sacar la cara por mí y por todo lo que haces por todos nosotros, te queremos muchísimo. Ni las críticas ni absolutamente nada van a hacernos daño, siempre la familia unida", ha escrito la nieta de María Teresa Campos, demostrando una vez más que quiere mucho a su suegro y que le está muy agradecida por su apoyo constante.