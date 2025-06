El último programa de 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara, llega de la mano de la pareja de Marc Cucurella

Claudia Rodríguez, la pareja del futbolista Marc Cucurella, ha sido la última invitada al programa 'Madres: desde el corazón', el espacio íntimo de Mediaset Infinity conducido por Cruz Sánchez de Lara en el que la periodista se sienta junto a varias mujeres conocidas para hablar de su faceta como madres.

En la entrevista, Claudia abre las puertas de su vida familiar para mostrar una faceta poco conocida del simpático futbolista: la de padre. Marc y la joven comenzaron su relación en 2018, viven Londres y tienen tres hijos: Mateo, Río y Bella, con cinco, tres y un año respectivamente.

Lejos del rigor y la disciplina que algunos podrían imaginar en la figura de un deportista de élite, Cucurella se revela, según Claudia, como un padre entrañablemente 'desordenado' en el mejor sentido. "No pone orden", comenta entre risas la estudiante de Comunicación, reconociendo que esa forma de relacionarse con sus hijos lo ha convertido, sin discusión, en el favorito.

"Marc es el cuarto niño de la casa, es como un niño más, es el divertido y el favorito, donde se ponga él no me pongo yo, y eso que estuvieron nueve meses en mi vientre y me paso las 24 horas del día con ellos, pero da igual, papi es papi, y ahí no hay dudas", confiesa la influencer.

A pesar del ritmo exigente que implica una carrera en la cúspide del fútbol, con numerosos entrenamientos y partidos, Claudia destaca que Marc aprovecha al máximo cada segundo que puede compartir con sus pequeños. "El tiempo que les da es de calidad", asevera. Y esa entrega no es una simple frase hecha: juega con ellos como si fuera uno más, todo para atender a cualquiera de sus hijos.

"Si se tiene que maquillar se maquilla, salta, se despierta por las noches si tiene que hacerlo, les hace el desayuno, la comida o la cena... Todo lo que hago yo lo hace él. No tengo quejas", sostiene en el espacio de Mediaset.

Su relación con Mateo, el hijo mayor diagnosticado de autismo

Asimismo, Claudia se abre en canal sobre de la relación especial que el defensa en el Chelsea F. C mantiene con su hijo mayor, Mateo, que fue diagnóstico de autismo en 2022 y a quien define como su "debilidad", reflejando el amor que se respira en el hogar de los Cucurella Rodríguez.

De este modo, la imagen que Claudia dibuja en 'Madres: desde el corazón' es la de un padre moderno, presente y emocionalmente disponible. Un hombre que, aunque está acostumbrado a los focos de los estadios y la presión del fútbol de alto nivel, encuentra su verdadero refugio en casa, entre risas infantiles, juegos y rutinas familiares. "Su prioridad son ellos", aclara.