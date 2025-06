Patricia Steisy se sincera sobre el complejo que arrastra desde su embarazo

Rocío Molina Madrid, 30 JUN 2025 - 09:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado con franqueza sobre un problema físico que arrastra y que le ha llegado a obsesionar tras el embarazo

Patricia Steisy ha compartido con sus seguidores una parte muy íntima de su vida: el complejo que arrastra tras su embarazo. La exconcursante de 'Supervivientes', que fue madre por primera vez hace poco más de un año junto con Pablo Pisa del que ahora se ha separado, ha explicado el motivo por el que su abdomen no ha vuelto a ser el mismo y cómo se siente ella ante un tema que ha ocultado y que es también un tabú para otras mujeres.

La influencer de 33 años y natural de Granada ha dado una información reveladora que le ha costado, pero de la que ahora por fin ha hablado en su perfil oficial de Instagram: "¿Sabéis lo que es la diástasis abdominal? Nunca me he atrevido a hablar de ella. Siempre pensé que era del momento y que desaparecería, pero estaba tan equivocada", ha explicado con naturalidad.

La que fuera extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceveversa' y después concursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha sido consciente con el paso del tiempo que el cambio físico e interno que se sufre durante el embarazo y que se idealiza no es algo que vuelva a su ser de un día para otro. "Me cuesta admitir que, seguramente, viva conmigo el resto de mi vida", ha escrito, posando en bañador para romper definitivamente este tabú que tenía.

Cansada de castigarse cuando se salta la dieta o hace algún exceso porque eso no ayuda a volver a cómo estaba anteriormente, Patricia Steisy ha optado por abrirse por completo y sincerarse. Al hablar con esta franqueza sobre su cuerpo y sus debilidades, eso le ha hecho coger más fuerzas.

"No solo se abrió el abdomen… también se abrió una nueva vida. Y esa, creo y espero que también valga la pena…", Patricia Steisy

"Hay una parte de mí que sabe que podría hacerlo mejor. Que si comiera un poco menos, si tuviera más fuerza de voluntad, si me cuidara como antes… Pero hay otra parte de mí que grita: 'Has pasado por mucho. No te castigues más.'', ha escrito.

Su mensaje es de aceptación y de comprensión con ella misma y con todas esas batallas que ha librado. En las circunstancias en las que se encuentra tras su separación de Pablo Pisa, la influencer se pide a sí misma más cariño y mimo hacia su persona.

"No es solo comer, ni solo la diástasis abdominal. Es mirar el espejo y no reconocerte, es no saber ni por dónde empezar cuando ya no eres la de antes. Y aun así, lo intento. Y aunque ese vientre no vuelva a ser el mismo, yo sí estoy volviendo a ser yo. A mi manera. A mi ritmo".

Para concluir su mensaje, que ha sido muy aplaudido, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado claro el salto importante que ha dado al reconocer lo que le acompleja y ponerle palabras. "Porque no solo se abrió el abdomen… también se abrió una nueva vida. Y esa, creo y espero que también valga la pena…", ha finalizado.