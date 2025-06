Ana Carrillo 17 JUN 2025 - 21:45h.

Steisy ha recibido críticas en redes por su respuesta a la posibilidad de que su hija quiera tener OnlyFans en un futuro

Patricia Steisy se refugia en Omar Sánchez tras romper con Pablo Pisa: "Hoy nos reencontramos"

Antes de romper su relación, Pablo Pisa y Steisy acudieron al podcast que presenta Nagore Robles, 'La casa de mi vecina', y debatieron acerca de OnlyFans. La que fuera colaboradora de 'Supervivientes' explicó que no quería demonizar a las personas que, como ellos, optaban por crear contenido para adultos en esta conocida plataforma, pero tampoco romantizarlo; unas declaraciones que hicieron estar de acuerdo a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que a lo largo del episodio defendió su trabajo en esta plataforma, en la que gana al mes, mínimo, 4.000 euros y que es su principal fuente de ingresos.

Como en el episodio se hablaba acerca de los haters, Patricia Steisy confesó que lo que más le había dolido había sido leer que cuando su hija "sea más grande" - ahora es un bebé - no va a estar orgullosa de ella por saber que se ha tenido una cuenta en esta plataforma. "Cuando mi niña sea grande su madre le enseñará que para ganar dinero todos los trabajos son honrados", expresó la creadora de contenido, a la que Nagore le preguntaba si le hablará abiertamente sobre este tema.

La andaluza tuvo muy clara su respuesta: "Se lo diré en cuanto tenga uso de razón: 'Tu madre ha sido striper y hace OnlyFans y no pasa nada'. A la niña se lo voy a explicar todo porque los niños son muy crueles y los padres más y sueltan unas burradas delante de los niños que luego llega una niña de once años y deja a mi niña tres días llorando, así que mi niña desde chiquitilla tiene que saber que tú puedes desnudarte y hacer lo que quieras".

"¿Y si tu hija te dijera: 'Yo también quiero hacer esto'?", fue la pregunta que le lanzó Nagore al escucharla. Steisy también tuvo clara su respuesta: "Pues entonces yo la voy a preparar para que no le pasen muchos problemas, la voy a preparar para que sepa esquivar a un tío cuando le quiera meter mano, la voy a preparar para que sepa bloquearlo, qué decirle y que el tío le tenga respeto, le voy a enseñar trucos por si el tío está borracho y se cae para que ella no se caiga... ¡La voy a preparar pero bien!".

El podcast ha compartido el fragmento de la charla en Instagram y a la extronista le han llovido las críticas, pues son muchos los que piensan que no debería darle esos consejos a su hija si en el futuro quiere seguir sus pasos: "¿Y si la preparas para no tener que dedicarse a eso?", "La debes de preparar para que estudie y no viva de eso", "Mejor edúcala para que tú niña estudie", "Yo no entiendo cómo se puede normalizar este discurso, estoy en shock".

"Me gustaría saber lo que piensa Nagore", ha comentado una usuaria de Instagram, ante lo que la presentadora ha respondido: "Pues cuando me hagan una entrevista sobre este tema lo diré abiertamente, pero si dije que no estoy en absoluto de acuerdo con muchas cosas y aquí te adelanto que no entiendo que esa app sea legal". Por el momento, Patricia Steisy no se ha pronunciado sobre las críticas.