El exconcursante de 'Supervivientes' escribe una desgarradora seis días después de la desaparición de su amigo

Alejandro Nieto pide ayuda desesperada para encontrar a Borja Guerrero, desaparecido en Cádiz

Hugo Paz se rompe tras la desaparición de uno de sus mejores amigos, Borja Guerrero. El exconcursante de 'Supervivientes' no puede más y, tras más de cinco días sin saber nada del cantaor - que también es amigo de Alejandro Nieto -, reaparece desconsolado a través de sus redes sociales mientras reza para que su "hermano" aparezca con vida lo antes posible.

Borja, un hombre de 36 años, pelo y ojos oscuros y 1.80 cm de estatura, desapareció el pasado sábado en Cádiz tras hundirse su embarcación de recreo. Con él también lo hizo José Antonio 'el Nono', de 25 años, (perteneciente a "la quinta" de la hermana del novio de Tania Medina), quien tras dos días a la deriva, era encontrado completamente exhausto por un barco americano a 45 millas de la costa.

Los dispositivos de búsqueda se activaban un día después del hundimiento, el 29 de junio, momento en el que las autoridades declararon de manera oficial como "desaparecidos" a los dos gaditanos. Desde entonces, efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y voluntarios de Cruz Roja no han dejado de buscarles.

Tras los gritos de auxilio del ganador de 'Supervivientes 2022', pidiendo ayuda para encontrar a su "hermano"; Hugo Paz ha publicado en sus redes sociales una desgarradora carta a través de la cual muestra el profundo dolor que siente en estos momentos. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es consciente de que, tras seis días, las probabilidades de que el cantaor continúe con vida son cada vez menores; una realidad en la que no para de pensar y por la que está absolutamente destrozado.

Para el también tentador de 'La isla de las tentaciones', el desaparecido Borja Guerrero no era solo un "amigo", era un "hermano" y un "confidente"; también su "apoyo absoluto" y de "las pocas personas que siempre" han querido lo mejor para él. Su caso ha dejado en shock al televisivo, que no pierde la esperanza y desea con todo su corazón que se produzca un milagro.

"Borja, hermano mío, llevamos seis días sin saber nada de ti…", dice mientras se rompe y explica que, a pesar de ello "todavía" tiene "una pequeña esperanza". "Hay algo que me dice que te volveré a ver. No te puedes imaginar el dolor tan grande que siento, estoy completamente roto. No estoy preparado para perderte, eres parte de mi vida y es que no estoy preparado para perder tu alegría, tu apoyo incondicional y tu amistad", continúa.

"Sinceramente no sé si hago bien o mal en escribir esto y subir este vídeo, pero quiero que estés presente y quiero que todo el mundo vea lo mucho que tú Hugo te admiraba como cantante, pero sobre todo como persona", prosigue mientras hace referencia al vídeo que ha querido compartir con todos sus seguidores. Un vídeo que el propio Guerrero le envió "porque sabías que me encantaba verte cantar y disfrutaba como un niño viéndote. Sabías que este vídeo me iba a encantar…".

"Ojalá Dios esté con nosotros y puedas leer esto que te escribo", señala esperanzado mientras, destrozado, no puede evitar pensar en su muerte: "Si no es así, sabes que te mantendré presente y te llevaré por bandera hasta la hora de mi muerte".

"No me puedo creer esto que está pasando hermano, te amo con todo mi corazón Borja", finaliza.