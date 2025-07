Silvia Herreros 04 JUL 2025 - 18:06h.

El hijo en común de la exconcursante de Supervivientes y Hugo Sierra recibe críticas por jugar con muñecas

La ganadora de 'GH VIP' rompe a llorar por un motivo relacionado con Martín

Compartir







Adara Molinero estalla tras los insultos homófobos que ha recibido su hijo Martín, de seis años de edad, en redes sociales. La ganadora de 'GH VIP' no ha podido evitar denunciar esta situación y mostrar públicamente su enfado, que llega después de haber publicado una serie de fotografías y vídeos en los que se podía ver al pequeño, fruto de su relación con Hugo Sierra, jugando con una muñeca Barbie.

Lo que para la exconcursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' es un gesto inocente y libre de prejuicios ha provocado reacciones cargadas de odio. Entre los mensajes que ha recibido destaca uno especialmente ofensivo que decía: "Un niño jugando con muñecas? Sabes qué quiere decir, no? Maricón".

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero enseña las cicatrices de las quemaduras de sus piernas, un año después de ser abrasada

Lejos de quedarse callada, Adara Molinero no ha dudado en exponer públicamente a la persona que lanzó ese comentario. Muy enfadada, ha querido utilizar su canal de difusión de Instagram para compartir la captura del mensaje y responder sin tapujos. "Esta chica me ha dejado su opinión. Os la dejo también para que podáis ver todos también lo mala que es. No sé qué me da más vergüenza, que tenga la mente cerrada o sus faltas de ortografía", escribe mientras deja claro que no piensa tolerar este tipo de ataques.

No es la primera vez que Adara tiene que salir en defensa de su hijo por situaciones similares. En otras ocasiones ya ha tenido que responder a críticas por permitir que Martín juegue con muñecas, se pinte las uñas, haga ballet o se vista como quiera. Para ella, lo más importante es que su hijo crezca libre, sin etiquetas ni prejuicios que le impidan ser feliz.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Mi hijo lleva las uñas pintadas porque le gusta y porque le da la gana FIN" o "Me alucina que, con lo poco que comparto de él, haya gente que ya se sienta con derecho a juzgar si 'es chico o chica', cómo debe vestirse o qué le tiene que gustar. Vuestros prejuicios no van a tocar su libertad", han sido algunas de sus anteriores denuncias.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"¿Sabéis qué pasa? En cuanto se ve que a un niño le gustan los colores rosas o las 'cosas de niñas', hay muchas personas que tienen el miedo de que pueda llegar a ser gay… Pero que le guste el rosa o los juguetes que sean, es que le gusta, no hay más. A lo mejor el día de mañana no es gay, o sí. Y si lo es, ¿qué pasa? ¿Qué importa? ¿Qué más da? Es que simplemente son gustos. No hacen daño a nadie", comentaba en otra ocasión sobre esto mismo.

Con esta nueva denuncia, la hija de Elena Molinero vuelve a poner sobre la mesa un debate que sigue dividiendo a muchos y, en pleno mes LGTBI, reivindica la libertad de los niños para jugar y expresarse como quieran frente a la intolerancia y los comentarios llenos de odio. Una batalla que Adara, una vez más, ha dejado claro que piensa seguir librando sin miedo.