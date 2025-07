Rocío Molina Madrid, 02 JUL 2025 - 09:03h.

La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' y anteriormente exconcursante de 'GH' explica cómo le ha afectado el encierro a su salud mental

Maica Benedicto, entre lágrimas, se rompe al recordar a su madre y confiesa lo que espera de Barranco

Maica Benedicto nunca olvidará el año en el que le ha cambiado radicalmente la vida. La de Cartagena comenzaba su andadura en el mundo de los realities aterrizando por sorpresa en 'Gran Hermano 19'. Sin poder deshacer casi las maletas en casa, la azafata y modelo volvía a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en 'GH DÚO' y ahora ha llegado a la final y se la proclamado ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Ahora, la influencer ha compartido cómo está y las secuelas psicológicas que está padeciendo tras tanto aislamiento y el haber encadenado tantos realities seguidos.

Volver a la realidad, a lo de antes, le está costando a Maica Benedicto. El haber perdido sus rutinas y el contacto con los suyos durante aproximadamente medio año es algo que le está costando más de la cuenta retomar. La ganadora de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha reconocido que en estos últimos días se despierta con ansiedad y muchos nervios.

A esa comunidad de 120 mil seguidores en Instagram, bautizada como 'fresis' y que tanto le han apoyado a lo largo de todos estos meses en todas sus incursiones televisivas, a ellos, Maica Benedicto les ha contado cómo se siente y cuál es realmente su estado emocional en la actualidad.

"Últimamente me despierto con ansiedad cosa que antes no me pasaba, supongo que sigo adaptándome a mi vida después de haber estado tanto tiempo en realities. Siento que perdí mi rutina por completo", ha lamentado la exconcursante de 'GH 19' y de 'GH DÚO'.

Lo que le habían advertido del encierro, que afecta a la salud mental y que puede derivar en ansiedad es lo que a la modelo e influencer le está pasando. Al salir, lo primero que había sentido era euforia, el volver a la calle y a su vida, pero ahora le está costando encontrarse en el escenario que dejó hace meses. "Estoy intentando reconstruir mi rutina poco a poco", ha explicado, así como la forma en la que lo está haciendo.

La ganadora de la segunda edición de 'Los vecinos de la casa de al lado' está acudiendo puntualmente al gimnasio. "Me ayuda bastante", ha confesado a crear sus nuevas rutinas de ahora y ha canalizar la ansiedad. La influencer ha aprovechado este desahogo que ha hecho a sus seguidores para darles un consejo poniéndose ella misma de ejemplo.

"Si te sientes igual, intenta encontrar algo que te haga bien, que te ayude a volver a ti. No tiene que ser perfecto, solo constante", ha dicho desde el mismo gimnasio al que ella está acudiendo puntualmente para recuperarse.