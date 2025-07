Ana Carrillo 08 JUL 2025 - 09:00h.

La compañera de Óscar Landa y Maica Benedicto ha revelado si tiene novio tras su reaparición en Instagram

Elsa Mateos revela con qué compañeros de 'Gran Hermano' sigue teniendo relación

Elsa Mateos, primera expulsada definitiva de 'Gran Hermano 19', ha reaparecido en Instagram tras cinco meses apartada del foco mediático y le ha ofrecido a sus seguidores hacer una ronda de preguntas para poder ponerse al día y contarles todo lo que ha vivido durante este tiempo. Una de las preguntas más repetidas es si tiene novio o si está ilusionada con alguien, una cuestión a la que la examiga de Edi Insua no ha tenido problema en contestar.

"Me habéis preguntado si tengo novio, si he conocido a alguien, si hay salseito amoroso", ha comenzado diciendo la de Bilbao en su story, en el que ha decidido comenzar abordando este tema del que ya les había hablado en el pasado a sus seguidores: lo último que contó en febrero antes de tomarse un respiro de las redes fue que estaba soltera y que no estaba conociendo a nadie en ese momento.

La situación sigue igual: "Nada, cero"; y parece que no va a cambiar, al menos por el momento, porque no está buscando activamente el amor: "Ahora mismo tengo otras prioridades en mi vida que encontrar pareja o conocer a alguien". No obstante, sí que ha confesado que le gustaría "conocer a alguien en algún momento, pero no ahora mismo" porque siente que necesita "vivir momentos bonitos de pareja, de amor".

"Yo el día que os digo que tengo novio es porque le amarro y no le suelto", ha añadido entre risas la vasca, que nunca ocultará el día que tenga pareja que la tiene y que cree que en ese momento será algo estable y definitivo. "A veces me quejo pero mis amigas me dicen que no me puedo quejar porque no salgo, que estoy todo el día trabajando, en el gimnasio o en casa, pero yo es que de fiesta no voy a salir porque no voy a conocer al padre de mis hijos en una discoteca borracho, entonces es complicado y mis amigos me cuentan cosas de cómo está el patio y es que está muy mal, lo básico de respeto y lealtad... la gente no lo tiene", ha sentenciado Elsa, que no se muestra optimista ante la posibilidad de encontrar a una pareja en un futuro cercano.