Lorena Romera 30 JUN 2025 - 15:44h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' actualiza su estado de salud tras meses sin saberse nada de ella

Elsa Mateos comparte su diagnóstico médico: "Estoy en tratamiento, lo han pillado a tiempo"

Elsa Mateos ha reaparecido tras meses de desaparición. Después de que se sincerase sobre su diagnóstico, la que fuera concursante de la última edición de 'Gran Hermano' optó por alejarse del plano mediático, dejando también de actualizar sus redes sociales... hasta ahora, que la joven bilbaína ha publicado un vídeo tras mucho tiempo sin saberse nada de ella.

La última vez que actualizó su perfil de Instagram fue en el mes de febrero, cuando compartía con sus seguidores un recap de fotos en las que mostraba en qué estaba empleando su tiempo: gimnasio, amigas, paseos por el campo, mimos con perritos, libros de autoayuda y más gimnasio.

Poco antes, la que fuera participante de la última edición de 'Gran Hermano' había compartido el delicado diagnóstico que había recibido. Lo hacía entre lágrimas, muy tocada a nivel anímico. "El resultado del estudio no fue lo que yo esperaba y fue una noticia bastante mala. Me han diagnosticado alopecia. Me he puesto en tratamiento, lo hemos pillado a tiempo... Estoy haciendo lo que está en mi mano, que es ponerme en manos de un profesional y tratarlo", expresaba en ese momento.

En ese momento, la del País Vasco no ocultaba que todo esto suponía para ella un terrible mazazo emocional. Y, a pesar de lo profundamente difícil que era para ella, decidió hacerlo público para ayudar a otras mujeres en su situación. Sin embargo, poco después se le perdía el rastro... hasta ahora. Elsa Mateos ha reaparecido con un vídeo en el que explica cómo se encuentra, actualizando su estado de salud, pero sin dar detalles sobre cómo ha avanzado su tratamiento.

La reaparición de la exconcursante de 'Gran Hermano'

"¡Bollitos! Os juro que estoy muy nerviosa. Llevo toda la semana diciendo que tengo que volver a grabarme... Se me pone como una cosa en el estómago. Uf, a ver si me relajo y me calmo. No me creo estar aquí, otra vez. Sé que ha pasado mucho tiempo. Desde que me conocéis, habéis estado más tiempo sin saber de mí que sabiendo", reconoce la que fuera íntima amiga de Edi Insua hasta que lo suyo terminó saltando por los aires de la peor forma posible.

"Sé que queréis chisme, pero no os lo voy a dar. Ahora mismo no os lo voy a dar. Solamente quería hacer este vídeo para agradecer a todas las personas que habéis estado preocupándoos por mí hasta hoy mismo, mandándome mensajes... También sé que os habéis puesto en contacto con mis compañeros de 'Gran Hermano', porque así me lo han hecho saber", ha señalado la bilbaína.

"Solo quiero que sepáis que estoy bien, que estoy tranquila, que estoy feliz, y, lo más importante de todo, que estoy sana. Os he echado mogollón de menos. En este tiempo me habéis demostrado tantas cosas... Estoy aquí de vuelta, con mucha energía. Estoy nerviosa, me va el corazón a mil. Os quiero mogollón, nos tenemos que poner al día de muchas cosas", se ha despedido Elsa Mateos, que ha reaparecido en sus redes tras meses sin saberse nada de ella.