La exconcursante de 'GH 19' habla del problema de salud mental que ha sufrido tras su diagnóstico de alopecia

Elsa Mateos reaparece tras meses desaparecida: su comunicado

Elsa Mateos se ha sincerado con sus seguidores tras meses de desaparición. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 19' ha reaparecido y ha revelado el problema de salud mental que ha sufrido en este tiempo, que le ha mantenido alejada del plano mediático. "Es muy complicado hablar de esto", ha reconocido la de Bilbao, que se ha sincerado con sus seguidores.

Han sido ellos quienes le han preguntado por el momento psicológico que atraviesa después de compartir públicamente el diagnóstico de alopecia que suponía un duro mazazo emocional para ella. "Han sido meses muy complicados", ha reconocido la que fuera amiga de Edi Insua -antes de que decidieran terminar con su relación después de que ella insinuase que él podría haber sentido más que una amistad-.

"He tenido mucha ansiedad. De estar en la cama, tranquila, e irme el corazón a mil… a unos niveles de salírseme por la boca y pensar que me iba a dar algo", ha contado la que fuera concursante de la última edición de 'Gran Hermano', hablando por primera vez de su salud mental, que ha derivado en problemas de taquicardia.

También en desajustes en su alimentación. "Me he dado muchos atracones de comida. Ahora lo pienso y me da asco pensar en todo lo que me he comido, porque os aseguro que no era brócoli ni zanahoria. Era un nivel que he llegado a pesar 67 kilos, es mucho para mí porque yo mido 1,60cm. Yo no he visto esa cifra en la báscula en mi vida", ha reconocido.

"Dejé el gimnasio. Me miraba al espejo y no me reconocía. No reconocía mi cuerpo. Yo soy una persona deportista. Llevo entrenando ocho años y, de repente, perdí la forma totalmente. Tampoco entraba en la ropa, había engordado mucho. También me veía mal por el tema del pelo...", ha señalado.

Todo esto, provocó que Elsa Mateos desarrollase una especie de agorafobia. "Me daba miedo salir de casa, no era capaz. Me generaba ansiedad. Estaba saturada. Ha sido un cúmulo de cosas. He necesitado parar. Sentí que perdía el control de mi vida, sobre mí… También reviví lo de mis padres, que al final es un tema que, aunque está enterrado, me removió. Las redes sociales me vinieron grandes", ha reflexionado la de Bilbao.

Pero todo esto ya forma parte del pasado. Elsa Mateos ha retomado su vida con completa normalidad. De ahí que haya tomado la importante decisión de recuperar su actividad en las redes sociales y explicar a su comunidad por qué llevaba todo este tiempo desaparecida. Un relato con el que la exconcursante de 'Gran Hermano' espera poder ayudar a otros que puedan estar atravesando por su misma situación.